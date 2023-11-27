Balık bollaştı! Trabzon'da hamsinin kilosu 35 liraya kadar geriledi Balık sezonun başlamasından bu yana bol bol tutulan hamsinin fiyatı fırtına nedeni ile yükselmişti. Bugünlerde ise Trabzon'da hamsinin kilogramı 35 liradan tüketiciyle buluşuyor. Hem satıcı hem de alıcı balığın bol olmasından memnun.

AA

Trabzon'da, balıkçı tezgahlarında balık bolluğu yaşanıyor. En fazla tercih edilen hamsinin kilogramı ise 35 liradan satılıyor.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkiinde balık satan Cem Yazıcı, bu yıl bol bol avlanan hamsinin, fiyatıyla vatandaşı mutlu ettiğini söyledi.

Tüketicinin çoğunlukla hamsi, mezgit ve istavriti tercih ettiğini belirten Yazıcı, genel olarak hamsinin diğer balıklara göre daha uygun olduğunu belirterek, balık fiyatlarını şöyle sıraladı:

Hamsinin kilogramı 35 ile 50, mezgidin 100 ile 125, barbunyanın 200, alabalığın 125, zargananın 200, somonun 150, çupranın 180, levreğin 180 ila 200 liradan satılıyor.

"Bu sene hamsinin boyu da fiyatı da uygun"

Balık alan Mustafa Şener ise fiyatlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

Karadeniz'in ana ürünü hamsi, olmazsa olmazımız. Fiyatlar da fena değil, 2 kilogram aldık. Geçen sene palamut vardı, hamsi yoktu. Bu sene palamudun daha siftahını yapamadık. Hamsi geçen sene küçüktü ama bu sene fena değil. Fiyatlardan da memnunuz, 35 lira hamsi bence uygun.

"Bu sene daha fazla balık var"

Sefa Kazancı ise geçen seneye göre bu sene daha fazla balık olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

Balıklar gayet güzel, memnunuz, fiyatlar da uygun. Bu sene vatandaş bol bol balık yiyor, şahane balık. Ben uzun zamandır palamut yemiyordum, palamut aldım.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)