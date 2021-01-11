Balıkesir'de zeytinin yaprağından çay da yapılıyor

Zeytin ağaçları ile ünlü Balıkesir Burhaniye'de zeytin hasadı yapan çiftçiler, günün yorgunluğunu molalarda zeytin yaprağından yaptıkları çayla gideriyor.

Bizler pek bilmesek de zeytin ağaçlarından zeytin toplayanların yaprağından da çay demleyerek içmesi alışkanlığı eskilere dayanıyor. Belki de bu alışkanlık ileride yeni bir sanayinin doğmasına neden olabilir.

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, hasatta çalışan işçiler arazide zeytin yaprağı çayı içmeye başladı.

"ZEYTİN YAPRAĞI SAYESİNDE ÇAY MASRAFIMIZ AZALDI"

Zeytin yaprağı çayının son günlerde çok kullanılır olduğunu anlatan Nurettin Erdem, zeytin yaprağı sayesinde çay masrafının azaldığını söyledi.

Burhaniye yöresinde zeytin hasadı devam ederken, zeytin yaprağı çayının faydasını duyan pek çok işçi de zeytin yaprağı çayı içmeye başladı.

“MOLALARDA BOL BOL ZEYTİN YAPRAĞI ÇAYI İÇİLİYOR”

Zeytin yaprağı çayının eskiden beri içtiklerini belirten Nurettin Erdem, molalarda bol bol zeytin yaprağı çayı içildiğini söyledi. Zeytinin çok şifalı bir bitki olduğunu anlatan Erdem, “Yöremizde zeytin hasadı devam ediyor. Zeytinin ve zeytinyağının çok faydalı bir gıda olduğunu biliyoruz. Pandemi döneminde de zeytin yaprağı çayı çok öne çıktı. Bunun için hasat sırasında mola verdiğimizde de çay yerine zeytin yaprağı çayı içiyoruz. Bunu biz evlerimizde de yapıyoruz. Ama son zamanlarda tarlalarda zeytin yaprağı çayı içenlerin sayısı arttı.

“ZEYTİNİN MEYVESİ DE YAPRAĞI DA ŞİFALI”

Bunun faydasına inanıyoruz. Zeytinin meyvesi de yaprağı da şifa kaynağı. Zeytin yaprağı çayı sayesinde çay masrafımız da azaldı.” dedi.