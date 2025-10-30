Bankacılık sektörü 669,7 milyar lira net kara ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), eylül 2025 dönemine ilişkin “Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri” raporunu yayımladı.

43,5 TRİLYON LİRAYI GEÇEN SEKTÖR

Rapora göre, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 10 trilyon 920 milyar lira artarak 43 trilyon 578 milyar liraya ulaştı.

KREDİ HACMİ 21 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 21 trilyon 243 milyar lira, menkul değerler toplamı ise 6 trilyon 796 milyar lira olarak kaydedildi. Kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,29 seviyesinde gerçekleşti.

MEVDUATLAR YÜZDE 31,5 ARTTI

Bankaların en önemli fon kaynağı olan mevduatlar, yıl sonuna göre yüzde 31,5 artışla 24 trilyon 848 milyar liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankaların özkaynak toplamı yüzde 27,9 artarak 3 trilyon 707 milyar liraya ulaştı.

9 AYDA 669 MİLYAR LİRA KAR

Eylül sonu itibarıyla sektörün dönem net kârı 669 milyar 676 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,55 olarak açıklandı.