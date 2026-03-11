Paribu, akıllı cüzdan Clave’i bünyesine kattı

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren Paribu, merkeziyetsiz akıllı cüzdan Clave'i bünyesine kattığını açıkladı.

Clave’in Paribu’ya katılması, Paribu’nun merkeziyetsiz finans, stabil kripto varlıklar ve tokenizasyon alanındaki ürün geliştirme hızını artıracak. Paribu, hâlihazırda çok taraflı hesaplama (MPC) teknolojisini kullanan ve kullanıcıları merkeziyetsiz cüzdanla buluşturan Paribu Self gibi ürünler geliştiriyor.

Clave ise milyonlarca kullanıcının zincir üstü finansal hizmetlere daha kolay erişmesini sağlayacak.

ZİNCİR ÜSTÜ ÇÖZÜMLERİ KULLANICI DOSTU DENEYİMLE ERİŞİLEBİLİR KILIYOR

Baki Er, Rafi Ersözlü ve Ulaş Erdoğan tarafından kurulan Londra merkezli yerli girişim Clave, kullanıcıların kripto varlıklarını kendi kendilerine saklamalarına (self-custody), ödeme yapmalarına ve merkeziyetsiz finans ürünlerinden yararlanmalarına olanak tanıyor. Clave, blokzincir tabanlı finansal hizmetleri daha kolay ve anlaşılır bir kullanıcı deneyimiyle sunuyor.

Dolara endeksli stabil kripto varlıklar ve Ethereum staking ile pasif gelir elde edebilen kullanıcılar, cüzdanlarında tuttukları stabil kripto varlıklarla 100’den fazla ülkede, 200 milyondan fazla Visa’ya üye işyerinde ödeme yapabiliyor. Şubat 2024'te katıldığı tohum öncesi yatırım turunda 1,6 milyon dolar yatırım alan Clave, Paribu anlaşmasıyla faaliyetlerine Paribu çatısı altında devam edecek.

ZİNCİR ÜSTÜ FİNANSAL ÇÖZÜMLER, MİLYONLARCA KULLANICIYA ULAŞACAK

MetaMask, Phantom ve Trust Wallet gibi uygulamaların yer aldığı merkeziyetsiz cüzdan pazarında Clave, sunduğu kullanıcı deneyimiyle hızlı büyüdü. Bir yıldan kısa sürede 10 milyon doların üzerinde toplam kilitli değere ve 20 binden fazla kullanıcıya ulaştı. Clave’in Paribu’ya katılması, şirketin onchain yeteneklerini daha da geliştirecek. Milyonlarca kullanıcı blokzincir tabanlı finansal hizmetlere, Paribu evreninden çıkmadan erişebilecek.

PARİBU’NUN BİREYSEL VE KURUMSAL ONCHAIN İNOVASYON STRATEJİSİNE GÜÇ VERECEK

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Paribu Kurucusu ve CEO’su Yasin Oral, “Yetenekli bir ekip tarafından geliştirilen ve kuruluşundan bu yana takip ettiğimiz Clave, merkeziyetsiz cüzdan pazarında kısa sürede küresel bilinirlik kazanmayı başardı. Kullanıcı benimsemesine engel olan yapısal problemleri çözerek erişilebilir bir merkeziyetsiz cüzdan deneyimi sunmayı başaran Clave’in Paribu evreninin bir parçası hâline gelmesinden heyecan duyuyoruz.” dedi.

Clave ekibini Paribu’nun ölçeğiyle buluşturan bu anlaşmanın son kullanıcı için daha fazla onchain fırsat anlamına geleceğini dile getiren Oral, “Clave’in ekibi ve bilgi birikimi, Paribu’nun zincir üstü inovasyon yol haritasına doğrudan katkıda bulunacak.” diye konuştu.

Clave Kurucu Ortağı ve CEO’su Baki Er ise Clave’in sunduğu sezgisel deneyim sayesinde ekosistem tarafından kısa zamanda benimsendiğini kaydederek şu açıklamalarda bulundu:

Clave, Paribu'nun bölgesel liderliği, düzenleyici temeli ve finansal gücü sayesinde çok daha hızlı ölçeklenecek. Paribu evreninin bir parçası olmak, Clave’in kitlesel benimsenme hedeflerinde yeni bir dönemi başlatırken milyonlarca Paribu kullanıcısının da merkeziyetsiz finansın olanaklarıyla tanışmasını kolaylaştıracak. Merkeziyetsiz finansı herkesin kolaylıkla kullanabileceği bir uygulama deneyimiyle sunma yolculuğuna destek olan yatırımcılarımıza, Clave’i benimseyen kullanıcılarımıza ve ‘zincir üstü, self-custody finans’ vizyonumuzu sahiplenen Paribu’ya teşekkür ediyoruz.