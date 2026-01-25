Benzin fiyatlarında yeni artış alarmı: Litre fiyatına 1,11 TL zam geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve İran’daki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Brent petrol yüzde 2,84 artışla 65,88 TL'ye çıktı.

Buna göre benzinin litre fiyatına, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,11 TL zam yapılması bekleniyor.

Söz konusu artışın pompa satış fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Zam öncesinde benzin, İstanbul’da 54,05 TL, Ankara’da ise 54,96 TL seviyesinden satılıyor.

Gerçekleşecek zam 40 litrelik bir depoda 44,4 TL'lik artışa neden olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

PETROL FİYATLARINI YÜKSELTEN NEDENLER

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı olası bir askeri harekâta işaret eden açıklamaları, petrol fiyatlarında yükselişe yol açtı.

Artan jeopolitik riskler, Orta Doğu’da arz kesintisi endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

Petrol fiyatları, cuma günü Asya seansında yükselirken, önceki seanslarda yaşanan sınırlı kayıplara rağmen ham petrol art arda beşinci haftayı da kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

Piyasalardaki bu görünümde, talebin toparlanacağına yönelik beklentiler ve artan küresel jeopolitik gerilimler nedeniyle yükselen risk primi etkili oldu.

Trump, perşembe akşamı Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’ye ait bir donanmanın İran’a doğru ilerlediğini söyledi. Tahran yönetimini protestoculara yönelik şiddet ve nükleer faaliyetler konusunda uyaran Trump, olası bir askeri müdahaleye kapıyı açık bıraktı.

TRUMP’TAN DONANMA AÇIKLAMASI

Trump açıklamasında, “O yöne doğru ilerleyen bir donanmamız var… Belki bunu kullanmak zorunda kalmayacağız. Herhangi bir şey olmasını istemiyorum ancak onları çok yakından izliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haberlere göre, bir uçak gemisi ile birkaç destroyerin önümüzdeki günlerde Orta Doğu’ya ulaşması bekleniyor. Bu gelişme, bölgede yeni bir askeri harekât ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı.

İran, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) en büyük üreticileri arasında yer alırken, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin’in de önemli tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor. ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri müdahalesinin, küresel petrol arzında ciddi kesintilere yol açabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan İran, ocak ayında ülke genelinde yönetim karşıtı protestolara sahne olmuş, raporlarda yaşanan olaylarda binlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

GRÖNLAND

Petrol fiyatları bu hafta, ABD’nin Grönland konusundaki değişen tutumunun da etkisiyle dalgalı bir seyir izlese de haftalık bazda %0,6 ile %0,8 arasında artış kaydetti.

Çin’den gelen görece olumlu ekonomik büyüme verileri ile Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2026 yılına ilişkin talep tahminini yukarı yönlü revize etmesi, piyasaları destekleyen diğer unsurlar oldu. Ayrıca petrol, 2025 yılındaki zayıf performansın ardından fırsat alımlarına açık hale geldi.

DOLARDA DEĞER KAYBI

Dolardaki değer kaybı da petrol fiyatlarını desteklerken, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl içinde faiz indirimine gideceği beklentisi güçlenmiş durumda.