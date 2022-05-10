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    Benzine 78 kuruş zam geldi

    Benzin grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş zam yapıldı.
    • 10.05.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 16:57
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    Benzine 78 kuruş zam geldi

    Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor...

    Dün 112 dolar seviyelerinde olan Brent petrol bugün 105 dolara geriledi.

    Bunun üzerine sektör temsilcilerinden bir zam haberi geldi.

    Benzin 78 kuruş daha arttı

    Habere göre 11 Mayıs itibarıyla benzinin litre fiyatında 78 kuruşluk artış olacak. Fiyatlar pompaya yansıyacak.

    Üç büyükşehirdeki güncel fiyatlar

    Zam sonrası geçerli olarak fiyatlar ise şu şekilde:

    • İstanbul'da 21,13 lira
    • Ankara ve İzmir'de 21,22 lira.

    Benzine 78 kuruş zam geldi #1


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