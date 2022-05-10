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- Benzine 78 kuruş zam geldi
Benzine 78 kuruş zam geldi
Benzin grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş zam yapıldı.
- 10.05.2022 - 16:24
- Güncelleme : 10.05.2022 - 16:57
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor...
Dün 112 dolar seviyelerinde olan Brent petrol bugün 105 dolara geriledi.
Bunun üzerine sektör temsilcilerinden bir zam haberi geldi.
Benzin 78 kuruş daha arttı
Habere göre 11 Mayıs itibarıyla benzinin litre fiyatında 78 kuruşluk artış olacak. Fiyatlar pompaya yansıyacak.
Üç büyükşehirdeki güncel fiyatlar
Zam sonrası geçerli olarak fiyatlar ise şu şekilde:
- İstanbul'da 21,13 lira
- Ankara ve İzmir'de 21,22 lira.