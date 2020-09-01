Berat Albayrak: Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçinin faiz yükünden kurtarılarak destekleneceğini duyurdu. Bakan Albayrak, Türkşeker'in çiftçiye bu yıl 1.2 milyar lira ödeme yaptığını söyledi.

Her geçen gün sanayide, teknolojide ve eğitimde gelişim kaydeden Türkiye, tarım alanında da çiftçilere büyük bir destek sağlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin faiz yükünden kurtarılarak destekleneceğini duyuran bir paylaşım yaptı.

GEÇEN YILIN 2 KATI ÖDEME YAPILDI

Twitter hesabı üzerinden çiftçilere seslenen Bakan Albayrak, Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin geçen yılın iki katına ulaştığını aktardı.

"YAPILAN ÖDEME 1.2 MİLYARI AŞTI"

Bakan Albayrak'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz.Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız."