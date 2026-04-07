BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 azalışla başladı

Orta Doğu'da yaşanan savaş, borsaları yakından etkilemeye devam ediyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kazanarak 13.112,31 puandan tamamlamıştı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,87 puan ve yüzde 0,03 azalışla 13.108,45 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR ENDEKSİ

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’da ateşkes sağlanabileceğine dair iyimserliğe rağmen, çatışmaların yeniden şiddetlenebileceğine dair risklerin devam etmesi yön arayışını öne çıkarıyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, dün Paskalya töreninde yaptığı açıklamada, İran'daki petrolü elde tutmak istediğini ancak Amerikan halkının eve dönülmesini talep ettiğini söyledi.

Basın toplantısında İran'a yönelik sert mesajlarını sürdüren Trump, "Onlarla görüşüyoruz. Yarın, ABD doğu saati ile akşam saat sekize kadar süreleri var ama görüşmeler devam ediyor. Sanırım iyi gidiyor ama sonucu göreceğiz." ifadelerini kullandı.