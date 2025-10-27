Bitcoin 116 bin doları aştı

- Bitcoin, 106 bin 134,9 dolardan 116 bin 307,5 dolara yükseldi.
- Olası ABD-Çin anlaşması ve Fed'den faiz indirimi beklentileri, piyasaları etkiledi.
- Analistler, gevşek para politikası beklentisiyle talebin arttığını belirtti.
ABD-Çin ticaret savaşını sona erdirebilecek olası anlaşma umutları ve ABD merkez Bankası'ndan (Fed) yeni faiz indirimi beklentileri, Bitcoin’i haftanın en yüksek seviyesine taşıdı.
Perşembe günü yapılması beklenen ABD başkanı Donald Trump ve Çin Başbakanı Şi Cinping buluşmasının küresel ticaret gerilimlerini hafifleteceği beklentisi, kripto para piyasalarında iyimserlik yarattı.
Bitcoin, gün içinde 116 bin 307,5 dolar ile haftanın en yüksek seviyesini gördü.
BITCOIN 115 BİN 426,9 DOLARDA
Güncel verilere göre Bitcoin fiyatı, düne göre yüzde 1,91 artışla 115 bin 426,9 dolar seviyesinde işlem görüyor.
YATIRIMCILAR RİSKLİ VARLIKLARA DÖNÜYOR
Analistler, küresel ekonomik gerilimlerin azalması ve gevşek para politikası beklentilerinin kripto varlıklara olan talebi artırdığını belirtiyor.
Bitcoin'in rekoru 126 bin 186 dolar olarak kayıtlara geçti.