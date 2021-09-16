Bitcoin 48 bin doların üzerinde

Bitcoin dalgalanmalarını bitirip yeniden yükseliş trendine girdi. Bitcoin, son günlerdeki istikrarlı yükselişini sürdürerek 48 bin 477 dolara kadar çıktı.

Bitcoin adım adım yükselmeye devam ediyor. Bu sabah itibarıyla doların küresel olarak zayıflaması etkisiyle Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3 değer kazanarak 48 bin 477 dolara kadar yükseldi.

ETHEREUM GÜNLÜK YÜZDE 7,5 DEĞER KAZANDI

Ethereum ise günlük yüzde 7,5 değer kazanarak 3.6550 dolara yükseldi.

12 Eylül'deki Alonzo güncellemesi öncesi 3 doların üzerini gören Cardano (ADA) ise bu tarihten sonra ilk kez güçlü bir şekilde yönünü yukarı çevirdi.

LITECOIN YÜZDE 5 YÜKSELDİ

Walmart'ın Litecoin ile ödeme kabul edeceğine dair yalan haberin yayılması üzerine Litecoin 177 dolardan 233 dolara çıkmış, haberin yayınlanmasıyla aynı hızda geri düşmüştü. Şimdi para birimi tekrar yüzde 5 yükselerek 191 dolara çıktı.

AVAX'IN GÖZÜ ZİRVEDE

Günün en dikkat çekici yükselişlerinden birisi ise Avalanche (AVAX) ile geldi. AVAX yüzde 13 yükselerek 59 doları gördü. AVAX 12 Eylül'de 64.87 dolarla rekor kırmış ardından gelen kâr satışlarıyla 50 doların altına gerilemişti.

ADA YÜZDE 4,3 YÜKSELDİ

ADA ise Alonzo güncellemesi sonrası en anlamlı yükselişini kaydetti. ADA son 24 saatte yüzde 4,3 yükselerek 2.49 dolara çıktı.



