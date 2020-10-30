Borsa, 1.5 günlük tatilin ardından güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatili sonrası güne yüzde 1,36 azalışla 1.111,70 puandan başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, çarşamba günü öğlene kadar gerçekleştirilen işlemlerde yüzde 2,22 değer kaybederek, günü 1.126,99 puandan tamamlamıştı. Açılışta da BIST 100 endeksi, 15,29 puan ve yüzde 1,36 değer kaybederek 1.111,70 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 1,90 düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,78 ile elektrik oldu.

SALGINDA ARTAN VAKA SAYILARI PİYASALARDA NEGATİF ETKİ BIRAKIYOR

Koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükseliş ve Avrupa başta olmak üzere yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin, ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırmasıyla küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.

AÇIKLANACAK VERİLER BORSANIN SEYRİNİ DE BELİRLİYOR

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve Euro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası toparlanmalarda 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.