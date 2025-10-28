Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazanarak 10.871,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 49,2 milyar lira oldu.

Sektörel endeksler içinde bankacılık endeksi yüzde 0,18 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,37 arttı.

FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG ENDEKSİ KAZANDIRDI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,61 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 3,98 ile spor oldu.

PİYASALAR YARIM GÜN AÇIK

Yurt içi piyasalarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle bugün yarım gün seans yapıldı.

Küresel piyasalardaki karışık seyre karşın BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı.

KÜRESEL BORSA GÜNDEMİ

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.