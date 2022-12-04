Borsaya yatırımcı ilgisi rekorlar kırmaya devam ediyor

Küresel piyasalar dalgalı seyrederken Borsa İstanbul değerini artırarak ve yatırımcı sayısını katlayarak rekorlar kırıyor.

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,7 arttı.

Yerli gerçek yatırımcıların portföy değeri yıllık bazda yüzde 234,3 yükseldi.

Kasım ayında yerli yatırımcı sayısı arttı

Yerli gerçek yatırımcı sayısı, kasımda yüzde 17,6 artarak aylık bazda Nisan 2021'den bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirirken, Borsa İstanbul, getiri arayışındaki yerli yatırımcıların önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) kasım ayına ilişkin verileri, yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisinin güçlü şekilde sürdüğünü ortaya koydu.

MKK verilerine göre, kasımda yerli gerçek yatırımcı sayısı 502 bin 17 kişi artarak 3 milyon 311 bin 492'ye çıktı.

Söz konusu dönemde yerli gerçek yatırımcının portföy değeri, yüzde 29 yükselişle 906 milyar liraya yükselmesine karşın ekimdeki yüzde 30,7'lik artışın sınırlı da olsa altında kaldı.

Yerli yatırımcının çoğunluğu 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip

Yerli gerçek yatırımcıların 906 milyar liralık portföy büyüklüğünün yüzde 74'ünü 1 milyon lira ve üzeri portföye sahip olan kişiler oluştururken, bunu, yüzde 9 ile 500 bin ila 1 milyon lira portföy değerine sahip kişiler takip etti. Söz konusu veriler aylık bazda değerlendirildiğinde, 1 milyon lira ve üzeri portföy sahiplerinin toplam portföy değeri içindeki payı ekimde yüzde 72,5 seviyesinde bulunuyordu. Kasım verilerine göre, yerli gerçek yatırımcılar arasında 100 bin liraya kadar portföyü bulunan kişiler, bu kalemdeki portföy büyüklüğünün yüzde 4,6'sını oluşturdu.

Borsa İstanbul'da bakiyeli yatırımcı sayısı 6 milyon 252 bin 782 kişiye ulaştı.

MKK'nın sakladığı menkul kıymetlerin toplam değeri 6,7 trilyon lira

MKK'nın sakladığı menkul kıymetlerin piyasa değeri kasımda 6,73 trilyon lira oldu. Söz konusu kıymetlerin yüzde 84'ünü 5,63 trilyon lira ile pay senetleri oluştururken, pay senetlerini, 650 milyar lira ile yatırım fonları ve 240 milyar lira ile Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) takip etti.

Borsada işlem gören şirket sayısı 484

AA'nın haberine göre, borsada işlem gören toplam şirket sayısı 484'e ulaşırken, devam eden yerli yatırımcı ilgisiyle halka arzların güçlü şekilde sürmesi bekleniyor.