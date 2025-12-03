Borusan, gönüllülük faaliyetleriyle toplumsal faydayı önceliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kurulduğu günden bu yana toplumsal faydayı odağında bulunduran Borusan, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde Okyanus Gönüllü Borusanlılar platformuyla, bir kez daha “Gönülden bir iyiliğe varım” diyor.

Yıl boyunca 1.500’ü aşkın gönüllü ve 7 bin saatten fazla gönüllülük çalışmasıyla fayda yaratan pek çok projeye imza atan Okyanus Gönüllü Borusanlılar, önemli bir dönüşüme öncülük ediyor.

Toplumsal fayda ve sosyal sorumluluk anlayışını kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak konumlandıran Borusan Grubu, farklı ihtiyaç alanlarına yönelik gönüllülük programlarını düzenli olarak hayata geçirirken bu çalışmaların etkisini geniş kitlelere ulaştırıyor.

OKYANUS GÖNÜLLÜ BORUSANLILAR PLATFORMU

Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu aracılığıyla yıl boyunca eğitimden çevreye, sosyal destekten gençlerin ve kadınların güçlendirilmesine uzanan geniş bir yelpazede yürütülen gönüllülük faaliyetleri, çalışanların bilgi ve deneyimini toplumsal yarara dönüştürerek bu yaklaşımın somutlaşmasını sağlıyor.

PATİLİ DOSTLAR İÇİN SAHİPLENDİRME VE BAKIM DESTEĞİ

Okyanus Gönüllü Borusanlılar, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) ile “Borusan Pati Elçileri” programını başlattı.

HEPAD Bahçe’de yaşayan sokağa terk edilmiş sahipsiz hayvanların beslenme, bakım, koruyucu aile ve sahiplendirme süreçlerine destek verdiler. Gönüllüler, 1.100’e yakın patili dostun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı, yaşam alanlarının daha konforlu ve güvenli hale gelmesi için çalışmayı, düzenli ziyaretlerle sosyalleşme ve rehabilitasyona katkı sunmayı sürdürüyor.

OKYANUS GÖNÜLLÜ BORUSANLILAR, MARATONDA EĞİTİM DESTEĞİ İÇİN KOŞTULAR

Okyanus Gönüllü Borusanlılar, 2 Kasım Pazar günü gerçekleşen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda da Darüşşafaka için koştu.

“Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız!” diyen Borusanlılar, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, başarılı 1.000’i aşkın Darüşşafakalı öğrencinin eğitim ve öğretim dönemi boyunca kitap-kırtasiye gibi giderlerine destek olmayı amaçladı. Borusan, gönüllülerin bu desteğiyle Darüşşafaka için koşan katılımcılar arasında en fazla kurumsal bağış toplayan 3. kurum oldu.

OKYANUS KAMPÜSÜ: GENÇLERE KARİYER REHBERLİĞİ

Borusan, tüm bu çalışmalarına ek olarak 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde Okyanus Kampüsü projesini devreye alıyor. Okyanus Kampüsü, Borusan çalışanlarının üniversite çağındaki çocuklarına gerçek iş dünyasından deneyimlerle ilham vermeyi amaçlıyor. Gençler bu platform sayesinde hangi alanlarda gelişebileceklerini öğrenecek, potansiyellerini keşfedecek, meslek seçimlerinde daha bilinçli adımlar atabilecekler. Mentorlar bilgi ve tecrübelerini paylaşarak, karşılıklı öğrenmeyle gençleri geleceğe hazırlayacak.

7 BİN SAATTEN FAZLA ÇALIŞAN 1500’Ü AŞKIN GÖNÜLLÜ TOPLUMA DEĞER KATTI

Sosyal sorumluluk bilinciyle topluma değer katma misyonunu her zaman önceliklendiren Borusan Grubu, çalışanlarının gönüllülük faaliyetlerine aktif katılımını teşvik ediyor. Bu vizyon doğrultusunda 2008 yılında kurulan Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu, Borusanlıların bilgi, deneyim ve yeteneklerini gönüllülük anlayışıyla bir araya getirerek toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Okyanus Gönüllü Borusanlılar; eğitim, kültür ve sanat, iklim krizi, eşitsizliklerin azaltılması gibi çeşitli alanlarda anlamlı projeler yürütüyor. Borusan Grubu, 2025 yılında 1500’ü aşkın gönüllü ile 7 bin saatten fazla gönüllülük çalışması yaptı.