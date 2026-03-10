Brent petrolde yeni seviye

Dün Brent petrolün varili yüzde 25 artışla 115 doları geçmişti. Günün kapanışında 100 dolara gerileyen fiyatlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la savaşın gidişatına ilişkin açıklamaları sonrası gece saatlerinde uluslararası piyasalarda 86 dolara kadar geriledi.

Bugün ise Brent petrol fiyatları 93,19 dolara kadar tekrar yükseldi.

Petrol fiyatlarının hızla yükselerek Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından aynı hızla gerilemesi küresel ekonomilerin odağında yer aldı.

"SAVAŞIN BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Trump, Amerikan CBS News kanalına telefonla verdiği mülakatta İran'la savaştaki hedeflerine büyük ölçüde ulaştıklarını belirterek, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok" ifadelerini kullandı.

"HEDEFLERE DAHA ERKEN ULAŞILDI"

İran'la savaşın yakında sona erebileceğini ima eden Trump, ilk aşamada öngörülen hedeflere 4-5 haftalık süreden "çok daha erken" ulaştıklarını iddia etti.

Ayrıca Trump, Hürmüz Boğazı'na ilişkin 'kontrolünü ele geçirmeyi düşündüğünü' belirtti.