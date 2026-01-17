Bu hafta yatırım araçlarının kazanç sıralaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 3,83 değer kazanarak yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. Altın fiyatları yüzde 2,8’in üzerinde artarken, yatırım ve emeklilik fonları da haftayı kazançla tamamladı. Dolar/TL sınırlı yükseliş gösterirken euro/TL haftayı yatay seyirle kapattı.

Borsa İstanbul, haftanın en fazla kazandıran yatırım aracı olurken, onu altın ve fonlar izledi. Dolar sınırlı yükselirken, euro yatay seyretti.

1. HİSSE SENETLERİ (BORSA İSTANBUL)

BIST 100 endeksi, hafta içinde 12.228,02 – 12.668,52 puan aralığında hareket etti. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 3,83 değer kazanarak 12.668,52 puandan tamamladı.

2. ALTIN

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı, haftalık bazda yüzde 2,80 artışla 6 bin 397 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 2,79 primle 43 bin 113 lira olurken, çeyrek altın da yüzde 2,81 artarak 10 bin 716 liraya çıktı.

3. FONLAR

Yatırım fonları haftayı yüzde 1,56, emeklilik fonları ise yüzde 2,06 kazançla tamamladı. Fon kategorileri arasında en yüksek getiriyi yüzde 4 ile “borsa yatırım fonları” sağladı.

4. DÖVİZ

ABD doları, haftalık bazda yüzde 0,25 artarak 43,2490 liraya yükseldi. Euro/TL ise haftayı 50,2740 lira seviyesinde yatay tamamladı.