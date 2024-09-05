OVP ile ekonominin üç yıllık yeni rotası belli oldu: 2025'te büyüme oranı tahmini: Yüzde 4 Geçen yıl ilki açıklanan Orta Vadeli Program'daki hedeflerin güncellenmesine karar verildi. Enflasyon, büyüme, istihdam, ihracat ve turizm öncelikli olmak üzere üç yıllık hedefler yenilendi. 2025'te büyüme oranı yüzde 4, 2026 ve 2027'de ise sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5 seviyelerine çıkması planlandığı açıklandı.

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Haber Merkezi

2025-2027 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program (OVP) bugün açıklanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Programı açıklıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni Orta Vadeli Program'ın tanıtım toplantısında bulundu.

Yılmaz, önceki açıklamalarında programın ana çerçevesinin değişmeyeceğini açıkladı.

Yılmaz, OVP'de 3 temel noktada güncelleme mesajı verdi.

BÜYÜME TAHMİNİ

Yılmaz unumunda, "2025'te büyüme oranının yüzde 4, 2026 ve 2027'de ise sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5 seviyelerine çıkması planlanmaktadır." açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamalara göre, 2024'de de büyümenin yüzde 3,5 olması bekleniyor.

Yılmaz, ayrıca 2024 yılı için enflasyon oranının yüzde 41,5'e gerilemesinin beklendiğini, 2025 yılı için hedefin 17,5 olarak revize edildiğini bildirdi.

OVP AÇIKLANDI

Hazırlıklar tamamlandı, ekonomide yeni yol haritası bugün belli oldu.

2025-2027 dönemini kapsayan OVP'de temel çerçeve korunacak, ancak bazı makroekonomik göstergelerde güncellemeler yapılacak.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEYİ SAĞLAMAK

Hedef; tek haneli enflasyonla, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odağında sürdürülebilir büyümeyi sağlamak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaları şu yönde oldu:

(OVP)Ekonomik istikrarı sağlamak, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek politika ve reformlar önümüzdeki 3 yıl ekonominin yol haritasını oluşturacak.



Brüt uluslararası rezervlerimizin 26 Mayıs 2023'te 98,5 milyar dolar seviyesinden 23 Ağustos 2024 tarihinde 150,4 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz.



Orta Vadeli Programın amacı enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması, gelirin toplumun tüm kesimlerine adil dağıtılmasıdır.

OVP dönemimiz boyunca 2,3 milyon ilave istihdam oluşturulması öngörülmektedir. Bu hedef büyüme potansiyelimizi artırırken, işsizliği kademeli düşürecektir.

Bu yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 264 milyar dolar, dönem sonunda ise 320 milyar dolara yakın seviyelerde olmasını bekliyoruz.

(OVP) Dönem sonunda 83 trilyon TL'lik ekonomik büyüklük, 1 trilyon 774 milyar dolarlık ekonomik hacim ve 20 bin dolar seviyelerine çıkmış kişi başına geliri hedefliyoruz.

OVP'DEKİ BÜYÜME HEDEF VE TAHMİNLERİ ŞU ŞEKİLDE:

2024: Yüzde 3,5

2025: Yüzde 4

2026: Yüzde 4,5

2027: Yüzde 5

CEVDET YILMAZ'IN SUNUMUNDA ÖNE ÇIKANLAR

-Temel makroekonomik göstergelerdeki öngörü ve hedefler önemli oranda gerçekleşmiş olup mevcut tahminler büyük oranda geçerliliğini korumaktadır.

-Öngördüğümüz takvim çerçevesinde 2024 yılı Haziran ayından itibaren dezenflasyon süreci başlamış olup bu tarihten itibaren enflasyon oranında 23,5 puan düşüş kaydedilmiştir.

-Dengeli büyüme politikamızla uyumlu olarak büyümenin kompozisyonunda yurt içi talebin katkısı azalırken cari İşlemler açığı beklentimizin de altına gerilemiştir.

-İktisadi faaliyetteki dengelenme eğilimine rağmen istihdam artışları hedeflerimizin üzerinde gerçekleşmektedir.

-Bütçe açığındaki görünüm, kamu harcamalarında etkinliği artırıcı önlemlerle öngörülenden daha olumludur.

-Makroekonomik göstergelerdeki iyileşen görünümle yatırımcıların ülkemize olan bakışı olumlu anlamda değişmiş; ülkemizin kredi risk primi (CDS) düşmüş, kredi notları ve ulusal rezervlerimiz artmıştır.

MAKROEKONOMİK POLİTİKA ÇERÇEVESİ VE TEMEL AMAÇLAR

Enflasyonun kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi.

Büyüme potansiyelinin enflasyonist baskı oluşturmadan yükseltilmesi.

Beşeri sermayenin güçlendirilmesi.

Sabit sermaye yatırımlarının artırılması.

Toplam faktör verimliliğinin artırılması.

Yapısal reformlarla verimliliğe dayalı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması.

Deprem sonrası yeniden inşa ve ihya çalışmaları.

Orta-üst gelir grubundan üst gelir grubuna çıkılması.

Gelirin tüm kesimlere adil bir şekilde dağılımı.

Para, maliye ve gelirler politikalarının güçlü eşgüdümü.

Demografik fırsat penceresinden azami düzeyde faydalanılması.

MAKROEKONOMİK ÇERÇEVEYİ DESTEKLEYEN TEMEL POLİTİKA ALANLARI

Makroekonomik ve finansal istikrarın kalıcı hale getirilmesi. Kamu maliye reformlarının hayata geçirilmesi. Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi. Yeşil ve dijital ekonomiye geçişe yönelik teknolojik dönüşümün sağlanması. Beşeri sermayenin güçlendirilmesi. İş gücü piyasasının etkinleştirilmesi. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmeye devam edilmesi. Ekonomide kayıt dışılığın azaltılması.

MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER VE POLİTİKA ARAÇLARI

Sanayide yapısal dönüşüm Ar-Ge ve yenilik ekosistemi. Yeşil dönüşümün hızlandırılması. Dijital dönüşüme geçişinin desteklenmesi. Beşeri sermayenin güçlendirilmesi. Kamu alt yapı yatırımlarının etkinleştirilmesi. Tarımda verimliliğin ve üretimin artırılması. Yeni nesil çalışma biçimleri ve sektörel dönüşümler. İş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimlerin istihdamı. Beşeri sermaye ve beceri uyumu. İradi işsizliğin azaltılması.