Petrol
101.16
-5.37%
Euro
16.31
0.76%
Dolar
14.82
0.25%
Altın
920.30
-0.82%
Borsa
2082
-0.33%
Bitcoin
575.923
-0.68%
BTXN Coin
38.82
-0.33%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi

    Bütçe dengesi, şubat ayında 69,7 milyar lira fazla verirken faiz dışı denge 113,4 milyar lira fazla şeklinde gerçekleşti.
    • AA
    • 15.03.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 12:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi

    Hazine ve Maliye Cakanlığı tarafından 2022 Şubat Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu yayınlandı.

    ŞUBATTA BÜTÇE FAZLA VERDİ

    Rapora göre şubat ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 126,3 artarak 270,555 milyar lira olurken, bütçe giderleri yüzde 108,3 artışla 200,818 milyar lira oldu ve bütçe dengesi 69,737 milyar lira olarak açıklandı.

    BÜTÇE OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE İSE 99,8 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ

    Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 113,5 yükselerek 446 milyar 557 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 65 artarak 346 milyar 776 milyon liraya çıktı.
    Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi #1

    Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi #2


    İlginizi Çekebilir

    Xiaomi'nin bütçe dostu telefonu Redmi 10C tanıtıldı: İşte fiyatı
    Teknoloji

    Xiaomi'nin bütçe dostu telefonu Redmi 10C tanıtıldı: İşte fiyatı

    Her vücut tipine uygun tesettür mayo modelleri
    Yaşam

    Her vücut tipine uygun tesettür mayo modelleri

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Sizde Bitcoin Yatırımı ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir