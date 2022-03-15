Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi

Bütçe dengesi, şubat ayında 69,7 milyar lira fazla verirken faiz dışı denge 113,4 milyar lira fazla şeklinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Cakanlığı tarafından 2022 Şubat Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu yayınlandı.

ŞUBATTA BÜTÇE FAZLA VERDİ

Rapora göre şubat ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 126,3 artarak 270,555 milyar lira olurken, bütçe giderleri yüzde 108,3 artışla 200,818 milyar lira oldu ve bütçe dengesi 69,737 milyar lira olarak açıklandı.

BÜTÇE OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE İSE 99,8 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ

Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 113,5 yükselerek 446 milyar 557 milyon liraya, bütçe giderleri yüzde 65 artarak 346 milyar 776 milyon liraya çıktı.

