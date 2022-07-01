Denizlerde 15 Nisan’da kapanan av sezonu ve rüzgarlı havalardan dolayı balıkçılar denize açılamayınca fiyatlar balık tezgahlarına yansıdı.

Olumsuz hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkilerken tutulan balık az ve talep fazla olunca bu da balık fiyatlarına artış olarak yansıyor.

Çanakkale’de olumsuz hava şartları balık tezgahlarını vurdu. Geçtiğimiz hafta 70 lira olan sardalyanın kilogram fiyatı 120 liraya çıktı.

İHA'nın haberine göre, en çok tercih edilen balıklar arasında yer alan sardalyayı olumsuz hava şartları vurdu.

Çanakkale'de balık fiyatları arttıkça arttı

Çanakkale balık halinde sardalya 120, olta istavrit 90, mezgit 150, kolyoz 80, yeşil istavrit 80, çipura 150, levrek 160 liradan satılıyor.

"Gelen balık az, talep fazla olunca fiyatlar artıyor"

Çanakkale’de 9 yıldır balıkçılık yapan Onur Öğet, “Havaların rüzgarlı olması, gırgır ve trol teknelerine av yasağı olmasından dolayı 12-13 metreye kadar olan kayıklar çalışıyor. Onlar da rüzgarlardan etkilenerek çalışamıyorlar. Aynı zamanda balıkhaneye balık az geliyor. Gelen balığın az olması ve talebin fazla olmasından dolayı balık mezatında fiyatlar artıyor.

Çanakkale'de sardalyanın kilosu 120 liraya çıktı ViDEO







Nasip

Önümüzdeki 3-4 gün havaların esmesinden dolayı tezgahlarda yine sardalya olur ama fiyatı bu aralıklarda olur. Ama denizden ne çıkacağını bilemiyoruz, nasip meselesi.” dedi.











