İstanbul'da uygun fiyatlı ve ikinci el konutlara talep arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye genelinde konut satışları geçen ay, yıllık bazda yüzde 5,9 artarak 124 bin 549'a ulaştı.

Konut sayıları ile ilgili görüşleri alınan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, ipotekli satışlarda her ne kadar şubat ayı rekoru kırılsa da istenilen hareketliliğin sahaya yansımadığını dile getirerek, bahar aylarıyla birlikte kredi oranlarındaki düşüşle beraber sektörün daha da hareketlenmesini beklediklerini söyledi.

"KONUT KREDİ MUSLUKLARI AÇILMAYA BAŞLADI"

İpotekli satışlardaki artışa işaret eden Aşa, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

Daha önce konut kredilerinde önemli kısıtlamalar vardı. Şimdi artık kredi musluklarının açılmaya başlandığını ve kısıtlamaların gevşediğini görüyoruz. Bankaların, vatandaşın kredi taleplerine olumlu dönüşünde yüzde 25-30 artış var. 2 milyon civarı birikimi olan vatandaşlar kredi çekip artık kira yerine yüksek de olsa taksit ödemek istiyor.

"3 İLE 6 MİLYON LİRA ARALIĞINDAKİ KONUTLARDA SATIŞLAR YOĞUN"

Yani şubattaki rekor kredi kısıtlamalarının hafif gevşemesi sonrası ipotekli satışlarla geldi. İstanbul'da talep uygun fiyatlı ve ikinci el konutlarda yoğunlaşıyor. Özellikle 3 ile 6 milyon lira aralığındaki konutlarda satışlar oldukça yoğun.