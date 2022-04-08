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    Çiftçilere 'destek ödemesi' müjdesi

    Binlerce çiftçinin beklediği 150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destek ödemeleri, bugün hesaplara aktarılacak.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.04.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 14:14
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    Çiftçilere 'destek ödemesi' müjdesi

    Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilere yönelik başlatılan 150 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri, hesaplara yatmaya başladı.

    Güzel haberi, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu.

    "Hayır ve bereket getirsin"

    Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Vahit Kirişci, "Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

    Ödeme dağılımları

    Ödemeler şu şekilde olacak:

    • 127 milyon 810 bin 865 lira hububat, baklagil ve dane mısır için
    • 10 milyon 364 bin 460 lira Bombus arısı için
    • 2 milyon 235 bin 556 lira sertifikalı fidan için
    • 9 milyon 756 bin 242 lira ise kırsal kalkınma desteği için

    Çiftçilere destek ödemesi müjdesi #1


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