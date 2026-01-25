Çinli turistlerin gözdesi Pamukkale

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pamukkale tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin yanı sıra sıcak hava balon turu ve paraşüt sporları imkanlarıyla turistlerden ilgi görüyor.

Dünyanın dört bir tarafından bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, travertenleri ve çevredeki antik kentleri gezme fırsatı buluyor.

Bölgeyi en çok tercih eden yabancı turistler arasında Çinlilerin önemli payı bulunuyor. Pamukkale'yi geçen yıl 34 bin 867 Çinli gezdi.

ÇİNLİLER BİRİNCİ

Çinli turistler, bölgeye gelen konaklamalı yabancılar sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, yaptığı açıklamada, Çinli turistlere vize muafiyeti getirilmesinin sektör açısından çok olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

“80-100 BİN CİVARINDA ÇİNLİ TURİSTİN GELMESİNİ BEKLİYORUZ”

Pamukkale'deki konaklamalı yabancı turist sayısında Çinlilerin 2024 yılında ilk, geçen yıl da üçüncü sırada yer aldığını anlatan Köseoğlu, "2026 yılında vizenin kaldırılmasıyla beraber bölgemize 80-100 bin civarında Çinli turistin gelmesini bekliyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin de artması gerekiyor. Şu anki durumda haftalık 21-22 olan uçuş sayısı sezonla beraber haftada 50 sayılarına ulaşacak. Bu, turist sayısına olumlu yansıyacak." diye konuştu.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen de Pamukkale'nin uzun yıllardır Çinlilerin uğrak yerlerinden olduğunu kaydetti.

Vize muafiyetinin Çin'den gelecek misafir sayısını artıracağını söyleyen Şen, "Bundan en fazla yararlanacak olan bölgelerden bir tanesi Pamukkale'dir. Burada en önemli faktör, talep eden Çinli misafirlerin yeterince uçak bulabilmesidir. Uçak ve sefer sayısı arttığında yıllardır bizim hayal ettiğimiz 1 milyonun üzerinde Çinli misafiri biz ülkemizde göreceğiz. Çinli misafirlerin çok büyük bir bölümü Pamukkale Hierapolis bölgesini ziyaret edecektir. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

PAMUKKALE'DE 2025 YILINDA KONAKLAYAN YABANCI TURİST SAYILARI

Pamukkale'de 2025 yılında konaklayan yabancı turist sayıları şöyle:

1. Güney Kore: 67 bin 588

2. İtalya: 55 bin 840

3. Çin Halk Cumhuriyeti: 34 bin 867

4. İspanya: 34 bin 423

5. Brezilya: 32 bin 423

6. Almanya: 30 bin 136

7. Japonya: 28 bin 699

8. ABD: 28 bin 42

9. Rusya: 26 bin 320

10. Tayvan: 23 bin 508