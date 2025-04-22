Çinli vatanseverler ABD ile savaşta ülkelerine borsada düşen hisse alarak destek veriyor

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Çinliler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergilerini açıkladığı 2 Nisan'a kadar hiç hisse senedi almasalar da Trump'ın vergileriyle başlayan ticaret savaşının Çin'i olumsuz yönde etkilediğini fark ederek borsaya girmeye karar verdi.

Çin ekonomisini desteklemek amacıyla borsada her ay 2,000 yuan (274 dolar) yatırım yapmaya karar veren Çinliler, "Amaç para kazanmak değil, ülkeme katkı sağlamak" diye belirtiyor.

HALKTAN TİCARET SAVAŞINA DESTEK

İşlemciler ve aracı kurumlara göre, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşının bir başka cephesi olan borsayı korumak için pek çok küçük yatırımcı, devlet destekli "ulusal takıma" katılmaya başladı.

Bu toplulukta yer alan yatırımcılar; savunma, tüketim ve yarı iletken madde sektörleri gibi Çin'in ulusal çıkarlarına hizmet edebilecek sektörlerdeki şirketlerin hisse senetlerini alıyor.

Çin'deki bu yeni vatansever eğilim, kumar oynarcasına hisse alıp satmalarıyla bilinen küçük yatırımcılar için olağan dışı bir durum olsa da ticaret savaşının yarattığı paniği engellemeye ve sermaye piyasalarını istikrara kavuşturmaya çalışan yetkililer için sevindirici bir haber.

BAŞBAKAN ÇAĞRI YAPTI

Çin Başbakanı Li Qiang, hükümet yetkililerinin borsayı istikrara kavuşturmaya yönelik tedbirleri artırmaları için geçen hafta çağrıda bulunmuştu.

Çin borsasının 7 Nisan'da yüzde 7 düşmesinin ardından devlet destekli kurumsal yatırımcılar daha fazla hisse alma sözü verirken Çin'in önde gelen aracı kurumları, fiyatlarda istikrar sağlama sözü verdi.

EN DÜŞÜK SEVİYEDEN YÜZDE 8 ARTIYA GEÇTİ

Borsada işlem gören bir dizi şirket ise hisse geri alım planı açıkladı. Borsa böylece son yedi ayın en düşük seviyesinden yüzde 8 artıya geçerken, bu ay genelinde sadece yüzde 1.3'lük bir düşüş yaşadı.

ABD'nin S&P 500 endeksiyse bu ay yüzde 8'den fazla düştü.

Finansal bilgi kuruluşu Datayes'in verilerine göre, piyasalarda 4 Nisan'da yaşanan bozgunun ardından bireysel yatırımcılar Çin borsasına 45 milyar yuanlık net giriş yaptı.

Trump'ın "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdiği mütekabiliyet esaslı gümrük vergilerinin duyurulduğu günün öncesinde üst üste altı işlem günü Çin borsasından 91,8 milyar dolarlık çıkış olmuştu.

2015'te piyasanın yaşadığı kriz sırasında ve Çin hükümetinin teknoloji şirketlerine yaptığı baskının ardından devlet ve özel sektör yatırımcılarının zıt düşmeleriyle piyasayı canlandırma çabaları akamete uğramıştı.

Fakat şimdi Çin'in "zorbalık" olarak nitelendirdiği, Trump'ın devasa ek gümrük vergileri nedeniyle bazı küçük yatırımcılar Çin'in hızlı ve kararlı müdahalesine bel bağlayarak fırsat alımları yapsalar da, çıkarları devletinkiyle paralel görünüyor.

VATANSEVER DUYGULARLA HİSSE ALIYORLAR

UBS Securities'te Çin borsası için strateji geliştiren Meng Lei, Çin'de çoğunlukla yerli yatırımcıların rağbet gösterdiği A tipi hisse senedi piyasasının daha büyük bir stratejik önemi olduğunu belirterek, vatanseverlik adına hisse senetlerine yapılan yatırımların "yatırımcıların risk iştahını olumlu yönde etkilediğini" belirtti.

"VATANSEVER OLMAK HİSSE SENETLERİNİ ELDE TUTMAYI GEREKTİRİR"

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia bölgesinde yaşayan Zhou Lifeng, borsada kayıplar yaşasa da hisse senetlerine yatırım yapmaya devam edeceğini söylüyor. Aynı zamanda dağcı olan Zhou, "Vatansever olmak hisse senetlerini elde tutmaya devam etmektir." diyor.

ÜLKENİN BEKASI İÇİN

Vatenseverlik uğruna atılan bu adımlar, bazı profesyonel yatırımcıların portföylerini de yeniden şekillendiriyor. Yatırım fonu yöneticisi Yang Tingwu, portföyündeki nakdin hepsini hisse senetlerine yatırdığını söylüyor.

DUMANSIZ SAVAŞ

Yang, Çin ve ABD arasındaki kısasa kısa uygulanan vergilerin yüzde 100'ü aştığı ticaret savaşına atıfta bulunarak "Bu bir savaş ama namludan çıkan duman yok." diyor.

Tarım, enerji ve savunma sektöründeki şirketlerin hisselerine yatırım yapan Yang, "Yalnızca portföyünüz için değil, ülkenizin kaderi için de işlem yapıyorsunuz." dedi.