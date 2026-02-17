Cumhuriyet altını basımı son bir yılın zirvesine çıktı

- Yüksek altın fiyatları, Darphane'nin Cumhuriyet ziynet altını basımını artırmasına neden oldu.
- 2026'nın ilk ayında 1 milyon 392 binden fazla altın basılarak son bir yılın zirvesine ulaşıldı.
- Ocak ayında çeyrek altın üretimi 943 bine çıkarak 2025'in aynı dönemini geçti.
Yüksek altın fiyatları, yatırımcı ve tasarrufçu ilgisini canlı tutarken Darphane’nin Cumhuriyet ziynet altını basımını artırmasına yol açtı.
2026'nın ilk ayında basılan Cumhuriyet altını adedi, 1 milyon 392 bini aşarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
ÇEYREK ALTIN BASIMI
Ocak ayında çeyrek altın üretimi de 943 bin adedi bularak 2025’in aynı dönemini geçti.
2025 yılına bakıldığında ise en yüksek aylık basımın, Ocak 2025’te gerçekleştiği görülüyor.
Geçen yıl ocak ayında toplam basım 1 milyon 708 bin 982 adet, çeyrek altın basımı ise 1 milyon 215 bin 730 adet olmuştu.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 938 lira
Çeyrek altın: 11 bin 768 lira
Cumhuriyet altını: 47 bin 951 lira
Tam altın: 47 bin 83 lira
Yarım altın: 23 bin 542 lira
YENİ TARİHLİ ALTINLAR TERCİH EDİLİYOR
Kuyumcular, altında ilk tercihin gram altında olmaya devam ettiğini belirterek yeni tarihli ürün talebinin yoğunlaştığına vurgu yapıyor.
CUMHURİYET ALTININ ÖZELLİKLERİ