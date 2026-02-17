Cumhuriyet altını basımı son bir yılın zirvesine çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yüksek altın fiyatları, yatırımcı ve tasarrufçu ilgisini canlı tutarken Darphane’nin Cumhuriyet ziynet altını basımını artırmasına yol açtı.

2026'nın ilk ayında basılan Cumhuriyet altını adedi, 1 milyon 392 bini aşarak son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ÇEYREK ALTIN BASIMI

Ocak ayında çeyrek altın üretimi de 943 bin adedi bularak 2025’in aynı dönemini geçti.

2025 yılına bakıldığında ise en yüksek aylık basımın, Ocak 2025’te gerçekleştiği görülüyor.

Geçen yıl ocak ayında toplam basım 1 milyon 708 bin 982 adet, çeyrek altın basımı ise 1 milyon 215 bin 730 adet olmuştu.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 938 lira

Çeyrek altın: 11 bin 768 lira

Cumhuriyet altını: 47 bin 951 lira

Tam altın: 47 bin 83 lira

Yarım altın: 23 bin 542 lira

YENİ TARİHLİ ALTINLAR TERCİH EDİLİYOR

Kuyumcular, altında ilk tercihin gram altında olmaya devam ettiğini belirterek yeni tarihli ürün talebinin yoğunlaştığına vurgu yapıyor.

CUMHURİYET ALTININ ÖZELLİKLERİ