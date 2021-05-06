Denetimlerde 30 bin 529 kişi vergi mükellefi yapıldı

İş yerlerini vergi kaydı olmadan ve yanlarındaki işçileri de kayıt dışı çalıştıranlar merceğe alındı. Yapılan denetimler sonucunda ceza verildi ve vergi mükellefi olmaları sağlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bünyesinde toplam 351 bin 451 denetim yapıldı. 2020 yılında mükellefler nezdinde ise 292 bin 682 vergi denetimi gerçekleştirildi ve kayıt dışı çalıştığı tespit edilen 30 bin 529 kişi için yeni mükellefiyet tesis ettirildi.

Geçen yıl 1.542 iş yerinde de fiili hasılat denetiminde bulunuldu ve 26 bin 698 nakliye aracı nezdinde fiili denetim yapıldı. Bu kapsamda kesilen usulsüzlük cezası tutarı 95 milyon 954 bin 30 lira oldu.

3 BİN 213 İŞÇİNİN KAYIT DIŞI ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda, geçen yıl 1.433'ü vergi denetimi, 1.780'i de yoklama faaliyetleri kapsamında olmak üzere 3 bin 213 işçinin kayıt dışı çalıştığı belirlendi.

EĞLENCE SEKTÖRÜNE DENETİM

Başkanlıkça geçen yıl akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara (ÖKC) yönelik olarak akaryakıt istasyonları nezdinde 30 bin 261 denetim yapıldı ve 5 milyon 939 bin 263 lira ceza kesildi.

Konaklama ve alkollü eğlence sektörüne yönelik denetimlerde 10 bin 427 mükellef için 2 bin 800 cezalı tutanak düzenlendi ve 7 milyon 651 bin 321 lira ceza kesilmesi uygun bulundu.

GEZİ DÜZENLEYENLERE 45 BİN LİRA CEZA

Bölgesel geziler ve ekstrem aktiviteler sektörüne yönelik denetimlerde 178 mükellef nezdinde 26 cezalı tutanak düzenlendi ve 45 bin 288 lira ceza uygulandı.

KİŞİSEL BAKIM YAPANLARA 843 BİN LİRA CEZA

Sağlıklı yaşam ve kişisel bakım hizmeti sektörüne yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 46 mükellef için 1.095 cezalı tutanak düzenlendi ve 843 bin 268 lira ceza kesildi.