Depremde kovanları zarar gören arıcılar bu yıl için yüzde 50 zarar bekliyor Kahramanmaraş merkezli depremde sarsıntıdan kovanlar zarar gördü, arılar telef oldu. Arıcılar rekoltenin yarı yarıya düşeceğini öngörüyor.

Depremin bal üretimine etkisi olumsuz yansıdı.

Kahramanmaraş Bal Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Özgül, depremde kovanları zarar gören ve arıları telef olan arıcıların üretimlerini sürdürmek için çalıştığını belirtti.

Özgül, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler nedeniyle arıcıların da büyük zarar gördüğüne dikkati çekti.

"Kahramanmaraş bal üretiminde söz sahibi bir bölge"

Kahramanmaraş'ın bal üretiminde söz sahibi bir bölge olduğunu, geçen yıl 500 ton bal üretildiğini hatırlatan Özgül, bu yıl ise deprem nedeniyle bunun yüzde 50 azalmasını beklediklerini söyledi.

"Projeler rafa kalktı"

Yeni ihracat bağlantıları kurmak için görüşmeler sürdürdükleri sırada yaşanan depremin tüm projelerini rafa kaldırdığını bildiren Özgül, sarsıntıyla devrilen kovanlarda çok sayıda arının telef olduğunu, soğuk havanın da zayiatı artırdığını şöyle dile getirdi:

Çok büyük zarar var. Bu zarar karşılanmazsa arıcılarımız yok olacak. Devletin bize destek vermesi lazım. Dökülen arılarımızın karşılanması lazım. Yem ve kek desteği verilmesi lazım. İlkbahar beslenme şekerinin hibe olarak verilmesi lazım. Canlı arı ve kovan verilmesi lazım. Bu tür şeyler elimize geçerse biz tekrar ayağa kalkarız, ülke ekonomisine katkıda bulunuruz, evimizi geçindiririz. Devlet bizim elimizden tutar. O ümitteyiz. Bir çalışma olduğunu duyduk, sevinçle karşıladık."

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"Afşin'e dünyanın en büyük tek parça lavanta tarlası kuruldu"

Afşin Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Afşin'e dünyanın en büyük tek parça lavanta tarlasının kurulduğunu da belirten Özgül, burada üretilen balı Türkiye'ye ve dünyaya tanıttıklarını kaydetti.

"Lavanta balının kilogramını 1.000 liraya ihraç ettik"

Geçen yıl lavanta balını kilogramı 1.000 liradan Katar'a ihraç ettiklerini anımsatan Özgül, bölgede yer alan kovanların depremden kısmen etkilendiğini, hava şartlarının uygun olması durumunda bu yıl 5 ile 10 ton arasında lavanta balı üretmeyi beklediklerini sözlerine ekledi.