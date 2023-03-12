Deprem bölgesindeki tarım sektörüne yönelik yeni tedbirler Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ili kapsayan geniş bir alanı etkiledi. Bu alanda tarım ve hayvancılık yapanlara yönelik tedbirler alındı. Ancak gelinen noktada yaşanan gereksinmelerle yeni tedbirlere gündeme geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan bölgede tarım ve hayvancılık yapanlara Olağanüstü Hal Kapsamında (OHAL) kapsamında destekler yapıldı.

Telef olan hayvan sayısı kadar canlı hayvan desteği

Depremden zarar gören yetiştiricilere, ilgili il/ilçe hasar tespit komisyonu tarafından telef olduğu tespit edilen arılı kovan, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı sayısı kadar canlı hayvan desteği yapılacak.

Bir defaya mahsus olmak üzere hayvan beslemek için şeker yardımı

Depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerlerde, arılı kovan, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiricilerine, bir defaya mahsus olmak üzere, canlı hayvan ve besleme amaçlı şeker yardımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayınlandı

OHAL Kapsamında Tarım Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Hayvan sağlığı ile refahını temin etmek amaçlandı

Depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerlerde, verimliliği artırmak ve hayvan sağlığı ile refahını temin etmek amacıyla, hareket edildi.

Deprem nedeniyle telef olan hayvanların tespiti Tarım ve Orman Bakanlığınca ilgili il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca gerçekleştirilecek.

Bilgi Sistemi'nde kayıt şartı var

Tespiti yapılan hayvanların, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Bilgi Sistemi'nde kayıtlı olması gerekecek. Besleme amaçlı şeker dağıtılacak arılı kovanların miktarı ise Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemi'nden alınacak.

Arıcılar için, kovan başına 4 kilograma kadar şeker

Arıcılar için, bir defaya mahsus olmak üzere, kovan başına 4 kilograma kadar besleme amaçlı şeker desteği sağlanacak.