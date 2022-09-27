Desteklerle 4 milyon dekar arazi modern sulamaya kavuştu

Sulama, tarımın vazgeçilmez unsuru. 2077 yılından bu yana sulama sistemleri desteklenerek verimin artması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 81 ilde yürütülen "Bireysel Modern Basınçlı Sulama Sistemi" projesi kapsamında, 2007 yılından bu yana 42 bin 531 proje hibe kapsamına alındı.

Yüzde 50 hibe desteği veren sistemle birlikte 3 milyon 951 bin 280 dekar alan modern sulama sistemlerine kavuşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında tarım arazilerini bireysel modern sulama sistemleri ile donatmak için ülke genelinde hibe desteği veriliyor.

Sulama sistemleri tasarruf ve verim sağlıyor

Hibe destekleriyle ülke genelinde yaygınlaştırılan tarla içi damla sulama, tarla içi yağmurlama sulama, tarla içi mikro yağmurlama sulama, tarla içi yüzey altı damla sulama, lineer veya center pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama, tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri ve akıllı sulama sistemleri ile hem su tasarrufu sağlanıyor, hem de daha fazla verim elde ediliyor.

Son 3 yılda 16 bin 449 projeye destek

Modern sulama teknolojilerine hibe desteği son dönemde de artarak devam etti. Son 3 yılda 16 bin 449 proje ile 1 milyon 944 bin 252 dekarlık alan modern sulama sistemi ile sulanmaya başlandı. Bu 3 yıllık süreçte üreticilere toplam 549 milyon 81 bin lira hibe desteği ödemesi yapıldı. Böylece 2007 yılından bu yana verilen toplam hibe desteği 1 milyar 17 milyon 242 bin liraya ulaştı.

En büyük pay Konya'nın

Ülke genelinde verilen hibe desteğinden en büyük payı Konya aldı. Konyalı üreticilere bin 44 sulama projesi karşılığında 35 milyon 159 bin lira hibe ödemesi yapılarak, 148 bin 393 dekar araziye modern sulama sistemi kazandırıldı.

DHA'nın haberien göre, Konya’nın ardından en çok hibe desteği Şanlıurfa ve Niğde illerine verildi.