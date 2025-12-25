Abone ol: Google News

Dijital hizmetlerde vergi oranı düşürüldü

Şu anda yüzde 7,5 olarak kullanılan dijital hizmet vergisi oranının, 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5 ve 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 25.12.2025 09:37
Dijital hizmetlerde vergi oranı düşürüldü
  • Dijital hizmet vergisi oranı, 1 Ocak 2026'da yüzde 5, 1 Ocak 2027'de yüzde 2,5 olacak.
  • Cumhurbaşkanı Kararı ile bu değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
  • Yeni oranlar, yılbaşından itibaren elde edilen hasılata uygulanacak.

Dijital hizmet vergisi oranı, 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5 ve 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5 olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karar, yılbaşından itibaren elde edilen hasılata uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Buna göre, yüzde 7,5 olarak uygulanan dijital hizmet vergisi oranı 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 5'e, 1 Ocak 2027'den itibaren yüzde 2,5'e düşürülecek.

2025: Yüzde 7,5

2026: Yüzde 5

2027: Yüzde 2,5

Ekonomi Haberleri