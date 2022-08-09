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    Dolar, ABD enflasyon verisi öncesi yatay seyrediyor

    Dolar yarın açıklanacak enflasyon verisine paralel hareket ederken, Dolar/TL'de 18'in hemen altında yatay seyir devam ediyor.
    • 09.08.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 10:34
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    Dolar, ABD enflasyon verisi öncesi yatay seyrediyor

    Dolar/TL geçen haftadan bu yana 18 seviyesinin altında devam eden yatay seyrini bugün de korurken, hafta ortasından itibaren yoğunlaşacak veri gündemi öncesinde bugünkü Hazine ihaleleri takip edilecek.

    Dolar, yarın açıklanacak enflasyon verisine endekslendi

    Dolar, yarın açıklanacak ABD enflasyon verilerinin fiyat artışlarının zirveye ulaştığına işaret ederek, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz artırım hızını düşüreceği ve doların üzerinde baskı oluşturacağı beklentisiyle son günlerdeki zirvesinin hemen altında işlem gördü.

    Euro, dolar paritesinin hemen üzerinde 1.01889 dolardan işlem gördü.

    ABD'de temmuz enflasyonunda düşüş bekleniyor

    Reuters'in haberine göre, dün New York Fed'in açıkladığı tüketici anketi, Temmuzda enflasyon beklentilerinin gerilediğini göstererek geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin yarattığı faiz artırım beklentilerini kısmen hafifletti.

    Euro/dolar: yüzde  0,03 düşüşle 1.0192

    Dolar endeksi: yüzde 0,07 düşüşle 106.361

    Dolar, ABD enflasyon verisi öncesi yatay seyrediyor #1

    Dolar/TL 17,9570

    Dolar/TL ise dün yüzde 0,18 artışla 17,9418'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,9570 seviyesinde işlem görüyor.


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