Dolar endeksi 4 ay sonra 100 barajını aştı

İran savaşının ardından ilk refleks olarak güvenli liman olan altının değeri yükselmiş, iki gün sonra dolar endeksi değerlendiği için diğer değerli metallerde düşüş yaşanmıştı.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarında oluşturduğu yukarı yönlü baskının enflasyon görünümü etkisiyle dolar, diğer para birimleri karşısında değer kazandı.

Dolar endeksi, 25 Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 100 seviyesini aştı.

ABD dolarının euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için dolar endeksi kullanılıyor.

Orta Doğu'da süregelen jeopolitik gerginliklerin enerji arzına ilişkin endişeleri artırması ve bu durumun enflasyon riskleriyle beraber merkez bankalarının politika adımlarında daha temkinli davranabileceği beklentilerini güçlendirmesiyle yükseldi.

YATIRIMCILAR DOLARA YÖNELDİ

Dolardaki değerlenme, yatırımcıların ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran'dan gelen misillemelerin yarattığı jeopolitik riskler nedeniyle dolar varlıklarına yöneldiğine ve bunun dolar endeksinde yukarı yönlü harekete yol açtığına işaret ediyor.

ENFLASYON RİSKİ

Orta Doğu'da süregelen jeopolitik gerilimler, enerji piyasalarında arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırarak petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskının sürmesine neden olurken, enerji maliyetlerindeki bu yükseliş, küresel ölçekte enflasyonu hızlanma riskleriyle karşı karşıya bırakıyor.

Söz konusu gelişmeler merkez bankalarının para politikasında temkinli ve sıkı duruşunu koruyacağına yönelik beklentileri kuvvetlendirirken, jeopolitik risk kaynaklı enerji fiyatı artışları, varlık fiyatlamaları üzerinde dolaylı ancak güçlü bir etki yaratmaya devam ediyor.

FED'DEN FAİZ BEKLENTİSİ

Piyasalarda ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirimi beklentileri zayıfladı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk faiz indirimini temmuz toplantısında yapacağı beklentileri ötelenirken, yıl genelinde ise daha önce 2 olan gevşeme adımı beklentisi 1'e düştü.

DOLAR ENDEKSİ 25 KASIM'DAN BU YANA İLK KEZ 100 SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle 25 Kasım 2025'ten bu yana ilk defa 100 seviyesinin üzerine çıkan dolar endeksi, 100,3 seviyesine kadar yükseldi. Endeks, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

PARİTELER

Bununla birlikte euro/dolar paritesi 1,1433'le Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi görürken, dolar/İsviçre frangı paritesi 0,7895 ile 23 Ocak 2026'dan, dolar/yen paritesi 159,68 ile Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi test etti.