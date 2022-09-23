Dolar kuru, haftayı 18,11 liradan kapattı

Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra 18,40 liraya kadar yükselen dolar, sınırlı bir düşüş yaşayarak haftayı 18,71 liradan kapatırken, euro ise 17,93 liradan tamamladı.

Dünyada merkez bankaları faiz artışı ve ekonomik resesyon endişeleri güvenli liman olarak görülen doları diğer para birimleri karşısında yükseltmeye devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizinde 100 baz puan indirim yaparak faizi yüzde 13'ten yüzde 12'ye çekti. Faiz indiriminin ardından 18,31 liradan 18,40 liraya kadar yükselen dolar kuru, haftanın son gününe biraz gerileyerek 18,34'ten başladı. Öğlen saatlerinde dolar kuru, doların küresel para birimleri karşısında güç kazanmasıyla 18,40 lirayı aştı. Haftayı da 18,41 lira seviyesinden kapattı.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesine çıktı

Öte yandan doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü ölçen dolar endeksi (DXY), 20 yılın en yüksek seviyesi olan 112,35'i gördü. Endeks, yüzde 0,93 artışla 112,25 seviyesinde seyrediyor.

ANKA'nın haberine göre, bugüne 18,02 liradan başlayan euro ise 18 liranın altına indi ve kapanış rakamı 17,93 lira oldu.



