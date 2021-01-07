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    Dolar ve euroda sert düşüş

    Güne 7,30 seviyesinden başlayan dolar/TL düşüşünü sürdürüyor. Parite 7,27 düzeyine kadar geriledi. Euro/TL ise 8,96 liraya kadar düştü.
    • İHA
    • 07.01.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 10:33
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    Dolar ve euroda sert düşüş

    Uluslararası piyasalarda değer kaybeden dolar, Türk Lirası karşısında da gerilemeye devam ediyor. Yabancı sermayenin ülke içine girmesiyle döviz kurlarında geri çekilmeler görülüyor.

    Dün itibarıyla 7,38 düzeyinde işlem gören dolar/TL bu sabaha 7,30 liradan başlamıştı. Sert düşüşünü sürdüren parite düne göre yüzde 2’ye varan azalışla 7,27 liraya indi.

    EURO/TL 8,96’YA KADAR GERİLEDİ

    Dün işlem sabahına 9,08 liradan başlayan Euro/TL ise bugüne 8,99 seviyesinde başlamıştı. TL’nin euro karşısında değerlenmesiyle parite 8,96’ya kadar düştü.

    Euro/TL

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