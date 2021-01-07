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Dolar ve euroda sert düşüş

Dolar ve euroda sert düşüş

Güne 7,30 seviyesinden başlayan dolar/TL düşüşünü sürdürüyor. Parite 7,27 düzeyine kadar geriledi. Euro/TL ise 8,96 liraya kadar düştü.