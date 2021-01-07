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Dolar ve euroda sert düşüş
Güne 7,30 seviyesinden başlayan dolar/TL düşüşünü sürdürüyor. Parite 7,27 düzeyine kadar geriledi. Euro/TL ise 8,96 liraya kadar düştü.
- İHA
- 07.01.2021 - 10:25
- Güncelleme : 07.01.2021 - 10:33
Uluslararası piyasalarda değer kaybeden dolar, Türk Lirası karşısında da gerilemeye devam ediyor. Yabancı sermayenin ülke içine girmesiyle döviz kurlarında geri çekilmeler görülüyor.
Dün itibarıyla 7,38 düzeyinde işlem gören dolar/TL bu sabaha 7,30 liradan başlamıştı. Sert düşüşünü sürdüren parite düne göre yüzde 2’ye varan azalışla 7,27 liraya indi.
EURO/TL 8,96’YA KADAR GERİLEDİ
Dün işlem sabahına 9,08 liradan başlayan Euro/TL ise bugüne 8,99 seviyesinde başlamıştı. TL’nin euro karşısında değerlenmesiyle parite 8,96’ya kadar düştü.