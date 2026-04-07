Dolar/TL güne yükselişle başladı

Orta Doğu’da artan gerilimler ve belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman arayışını derinleştiriyor.

Küresel piyasalar jeopolitik risklerle sarsılırken, dolar/TL kuru sınırlı yükselişle güne başladı.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 44,5740'tan tamamladı.

Bu sabah dolar/TL hafif artışla yaklaşık 44,60 seviyesinden işlem görürken, euro ve sterlin de benzer bir eğilim izliyor. Analistler, hem iç ekonomik dinamikler hem de Orta Doğu’daki gelişmelerin döviz fiyatlamaları üzerindeki belirleyici rolünü vurguluyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,5350'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 59,1520'den satılıyor.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi de yatay seyirle 100 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu kaynaklı haber akışı, varlık fiyatlamaları üzerindeki belirleyici rolünü korumaya devam ediyor.

ABD-İsrail ile İran arasında, bölgesel arabulucular eşliğinde 45 günlük olası bir ateşkesin şartlarının müzakere edildiğine yönelik haberler, görece riskli varlıklarda toparlanmayı destekledi.

ABD'DEN GELECEK VERİLER BEKLENİYOR

Analistler, yarın yayımlanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar ile cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından belirleyici olmasının beklendiğini aktardı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel büyüme tahminlerine yansıdığını belirterek, artık tüm yolların daha yüksek fiyatlara ve daha yavaş büyümeye çıktığını kaydetti.