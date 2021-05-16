Domates ihracatında hedef 650 milyon dolar

Türkiye geneli domates ve mamulleri ihracatı 2020’de 608 milyon dolara, Ege’den yapılan domates ve mamulleri ihracatı ise yüzde 3 artışla 187 milyon dolara ulaştı.

Türkiye genelinde meyve sebze sektörü 2021 yılında domates ürün grubu ihracatını 650 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2020’de 4 milyar 414 milyon dolar olan yaş meyve sebze ve meyve sebze mamullerinin yıllık bazda rekor kıran sektörler arasında olduğunu hatırlattı.

"DOMATES ÜRETİMİNDE DÜNYA 3'ÜNCÜSÜYÜZ"

“2020’de sektör olarak tüm güçlüklere rağmen son derece başarılı bir grafik çizdik. Küresel meyve sebze piyasasında ciddi bir aktör olan ülkemiz yıllık 12 milyon 800 bin ton domates üretimiyle dünyada 3’üncü sırada yer alıyor.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ KONUSUNDA GÜÇLÜYÜZ

Türkiye domateste ürün çeşitliliğinde de güçlü bir konumda. İhracat rekorumuza geniş ürün gamıyla en büyük katkıyı sağlayan Türkiye geneli domates ve mamulleri ihracatımız 2020’de 608 milyon dolar, Ege ihracatımız ise yüzde 3 ilerlemeyle 187 milyon dolar tutarında gerçekleşti. Domates ve mamullerinde 2021 hedefimiz, katma değer zincirini büyüten atılımlarımızla artışımızı istikrarlı bir şekilde sürdürerek 650 milyon dolar ihracata imza atmak.





İLK DÖRT AYIN İHRACATI 253 MİLYON DOLAR

2021’in ilk dört ayında Türkiye geneli domates ve mamulleri ihracatında 253 milyon doları, Ege’den yapılan ihracatımızda 54 milyon doları ülkemize kazandırdık.”

DOMATES SALÇASINI 115 ÜLKEYE GÖNDERDİK

Uçak, “Domates ve mamulleri ihracatımızın 157 milyon dolar pay ile en büyük ikinci kalemi olan domates salçası ise 115 ülkeye ihraç edildi. 2020’de domates salçası 94 milyon dolarla en fazla Irak’a gönderildi.

ALMANYA BİRİNCİ SIRADA

İhracatımız ilk 5 ülke arasında yer alan Almanya’ya yüzde 92, Suudi Arabistan’a yüzde 26, ABD’ye yüzde 11 yükseldi. Marjinal artışların yaşandığı pazarlar arasında ise; yüzde 192 ile Hollanda, yüzde 295 ile Malezya, yüzde 189 ile Fransa, yüzde 74 ile İsrail, yüzde 225 ile Belçika var. Umman, İtalya, Avusturya pazarlarında da önemli artışlar sağladık.” diye konuştu.

KURU DOMATESİN MERKEZ ÜSSÜ EGE BÖLGESİ

Kuru domates ihracatının yüzde 95’i Ege Bölgesi’nden yapılıyor.

DOMATES SUYUNDA UZAK DOĞU, AVRUPA VE ABD’DEKİ PAZAR PAYI ARTIYOR

Domates ürün grubu ihracatının 2 milyon 500 bin dolarlık kısmını oluşturan domates suyunu ise 55 ülkeye gönderdiklerini ve 2020’de yüzde 57 ile en fazla ihracat artışı gösteren kalem olduğunun altını çizen Uçak, 1 milyon 800 bin dolarla Japonya’nın başı çekerken Hollanda, Hong Kong, ABD’nin de yükselen pazarlar arasında olduğunu açıkladı.

DONDURULMUŞ DOMATES 32 MİLYON DOLAR KAZANDIRDI

Uçak, 2020’de 32 milyon dolara ulaşan dondurulmuş domates pazarında ise 27 ülkeye dışsatım gerçekleştirdiklerini, 5 milyon dolarla Birleşik Krallık’ın ilk sırada yer alırken Belçika ve İtalya’nın artış gösteren ülkeler olduğuna değindi.

KABUĞU SOYULMUŞ DOMATESTE BİRLEŞİK KRALLIK ÖNE ÇIKIYOR

35 ülkeye gönderilen kabuğu soyulmuş domateste ise Birleşik Krallık’ın öne çıktığını anlatan Hayrettin Uçak, 114 ülkeye yapılan domates sosları ve ketçap ihracatından ise 19 milyon dolar gelir elde edildiğini, yüzde 23 yükselişle 7 milyon dolarla Irak’ın birinci ülke olduğunu, İspanya’da yüzde 16, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yüzde 41, Çin’de yüzde 138 ilerleme kaydettiklerini sözlerine ekledi.