Dünyada buğday 3 yılın en düşük seviyesini gördü Emtia piyasasında, geçen hafta aşağı yönlü bir seyir izlendi. Değerli metallerde ve tarım emtialarında düşüşler görüldü.

AA

Küresel piyasalarda geçen hafta fiyatlar kahvede yüzde 3,3, şekerde yüzde 1,2, kakaoda yüzde 4,6, buğdayda yüzde 6,6, mısırda yüzde 0,3, soya fasulyesinde yüzde 1,6 düştü.

Emtia piyasasında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişelerinin de etkisi görüldü.

ABD'de açıklanan verilerden gelen olumsuz sinyallerin de emtia piyasasındaki satış baskısına etkisi oldu.

Dolar endeksi de yüzde 0,6 artışla 106,2 seviyesinden haftayı kapatarak son 1 senenin en yüksek haftalık kapanışını yaptı. Endeks böylece yükseliş eğilimini üst üste 11. haftaya taşımış oldu.

Değerli metallerde sert düşüşler görüldü

Geçen hafta değerli metallerde sert düşüşler görüldü. Haftayı altın yüzde 4, gümüş yüzde 5,8, paladyum yüzde 0,4, platin yüzde 2,4 azalışla kapattı. Altın fiyatları, güçlenen dolar ve ABD'de tahvil getirilerinin artmasıyla değer kaybetti.

Buğday 3 yılın en düşük seviyesini gördü

Tarım tarafında da geçen hafta yoğun satış baskısı görüldü. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 6,6, mısır yüzde 0,3, soya fasulyesi yüzde 1,6 azalırken, pirinç yüzde 0,5 arttı.

Buğday geçen hafta 0,5400 dolarla Eylül 2020’den bu yana en düşüş seviyeyi gördü.

Kahve fiyatı yüzde 3,3 azaldı

Intercontinental Exchange'de işlem gören kahve yüzde 3,3, şeker yüzde 1,2, kakao yüzde 4,6 değer kaybederken, pamuk yüzde 1,5 artış kaydetti.

Üretim fazlası olacağı beklentileri, kahve fiyatlarında değer kaybına neden oldu. ABD Tarım Bakanlığı, 2022/23 sezonunda 8 milyon torba üretim fazlası olacağını tahmin ediyor.

Şeker fiyatlarındaki düşüşte ise Çin ekonomisindeki yavaşlama etkili oldu. Şeker fiyatları, ayrıca küresel çapta büyük miktarda şeker tedariki sağlanacağı beklentileriyle de geriledi.

Brezilya realinin dolar karşısında değer kaybetmesi de şeker ve kahve fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Kakao üretimine ilişkin görünüm iyileşti

Fildişi Sahili'ndeki çiftçilerin son yağmurların kakao bitkilerinde yeni çiçekler ve kabuklar ürettiğine dair açıklamalarının ardından, ülkedeki kakao üretimine ilişkin iyileşen görünüm de kakao fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Çin'de tüketimi destekleyicisi politikalar ise pamuk fiyatlarını olumlu etkiledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)