Dünyanın en değerli ilk 20 markası

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Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Global500-Dünyanın En Değerli 500 Markası 2025" çalışması açıklandı.

Listedeki marka değerlerinin arttığı gözlerden kaçmadı.

Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" çalışmasında zirve değişmedi.

Apple, 574,5 milyar dolarla geçen yıl olduğu gibi dünyanın en değerli markası belirlendi. Şirketin marka değeri 2024'te 516,6 milyar dolardı.

MICROSOFT İKİNCİ

Apple'ı sırasıyla yaklaşık 461,1 milyar dolarla Microsoft, takip etti. Microsoft'un marka değeri 2024'te 340,4 milyar dolardı.

GOOGLE ÜÇÜNCÜ

Listenin üçüncüsü 413 milyar dolarla Google oldu. Google'ın marka değeri 2024'te 333,4 milyar dolar seviyesindeydi.

AMAZON DÖRDÜNCÜ

Söz konusu listede ABD şirketi Amazon yaklaşık 356,4 milyar dolarla 4'üncü oldu.

WALMART BEŞİNCİ

ABD'li perakende şirketi Walmart 137,2 milyar dolarla 5'inci olarak listedeki yerine aldı.

Güney Koreli Samsung 110,6 milyar dolarla 6'ncı oldu.

Çinli Tiktok 105,8 milyar dolarla 7'nci oldu.

ABD'li Facebook 91,5 milyar dolarla 8'inci oldu.

ABD'li NVIDIA 87,9 milyar dolarla 9'uncu oldu.

Çinli State Grid 85,6 milyar dolarla 10'uncu oldu.

ABD AÇIK ARA ÖNDE

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesindeki şirketlerin 190'ını ABD'li firmalar oluştururken, 55'i Çin, 36'sı Japonya, 35'i Fransa, 27'si Almanya, 17'si İngiltere menşeli olarak listede yer aldı.

"EN DEĞERLİ 500 MARKANIN TOPLAM DEĞERİ YÜZDE 10 ARTTI"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner,dünyanın en değerli markalarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu.