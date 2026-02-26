EBRD, Türkiye büyüme tahminini yukarı revize etti

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentilerini güncelleyerek yukarı yönlü revize etti.

Banka tarafından yayımlanan “Bölgesel Ekonomik Görünüm” raporuna göre, Türkiye'nin gerçek GSYH büyüme tahmininin 2026 yılı için yüzde 4, 2027 yılı için ise yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

2026 büyüme tahmini daha önceki raporda yüzde 3,5 olarak belirlenmişti.

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ

2026: Yüzde 4

2027: Yüzde 4,5

ULUSLARARASI REZERVLERİNİN ARTMASININ PAYI

Ekonomik toparlanmanın bir diğer önemli göstergesi olarak, Türkiye'nin brüt uluslararası rezervlerinin ilk kez 200 milyar ABD doları (169,8 milyar euro) seviyesinin üzerine çıktığı kaydedildi.

EBRD, tarafından, Türkiye'nin uluslararası rezervlerinin 200 milyar doları aşması ve yatırımcı güveninin toparlanmasıyla birlikte, 2027 yılında büyümenin yüzde 4,5 seviyesine ulaşması bekleniyor.

PROGRAM, HEDEFLERLE UYUMLU GİDİNCE TAHMİNLER GÜNCELLENDİ

Bankadan yapılan açıklamaya göre bu revizyon, Türkiye'nin uyguladığı makroekonomik dengeleme programının büyüme ve dezenflasyon hedeflerini dengelemesinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Türkiye ekonomisinin 2024 yılındaki yüzde 3,3'lük büyüme oranından, 2025 yılında tahmini yüzde 3,7 seviyesine hızlandığı belirtiliyor.

Net ihracattaki düşüşe rağmen, güçlü özel tüketim ve yatırımların büyümeyi desteklediği vurgulanıyor.

2025'in ikinci yarısından itibaren finansal koşulların stabilize olduğu ve yatırımcı güveninin yeniden kazandığı ifade ediliyor.

CDS

Ayrıca, risk primi (CDS) makasının daralması ve uluslararası sermaye piyasalarına erişimin iyileşmesi, güvenin geri geldiğinin somut kanıtları olarak gösterildi.

DİĞER EKONOMİLERDEN BEKLENTİ

EBRD bölgelerindeki ortalama büyümenin 2025 yılında yüzde 3,4 olduğu tahmin edilirken; bu oranın 2026'da yüzde 3,6, 2027'de ise yüzde 3,7'ye yükselmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'DE EBRD YATIRIMLARI

2009 yılından bu yana Türkiye'ye çoğu özel sektörde olmak üzere 23 milyar eurodan fazla yatırım yapan EBRD, ülkenin en önemli kurumsal yatırımcılarından biri konumunda.