EBRD, Türkiye'ye 2,6 milyar euroyu aşkın yatırım hedefliyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Birinci Başkan Yardımcısı Greg Guyett, Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında EBRD'nin yatırım ve faaliyetlerine ilişkin soruları yanıtladı.

EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Guyett, 2025'te Türkiye'deki yatırımlarının 2,2 milyar euroya ulaştığını belirterek, "Bu yatırımlar 42 farklı projeye yapıldı. Yıl sonunda, 2024’teki 2,6 milyar euro yatırım hacmini aşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Guyett, Türkiye'deki müşterilerinin özellikle de inovasyon ekonomisindeki faaliyetlerinden çok büyük bir cesaret aldığını ifade etti.

Türkiye'deki müşterilerinin oldukça yüksek düzeyde entelektüel sermayeye ve ilginç ürün yeteneklerine sahip olduğuna işaret eden Guyett, "Müşterilerimizin enerji dönüşümüne ve geleceğin enerji sisteminin oluşturulmasına olan bağlılıklarından çok etkilendim." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE OLDUKÇA FAZLA FIRSAT VAR"

Guyett, EBRD'nin temiz enerji, geleceğin enerji sistemi, özel sektörün gelişiminin desteklenmesi ve özel sektörün harekete geçirilmesi alanlarında görevini yerine getirmesi için Türkiye'de oldukça fazla fırsat olduğuna dikkati çekti.

YIL SONU YATIRIM HEDEFİ

Türkiye'de bu yıl da çok güçlü bir performans sergilemeye devam ettiklerini aktaran Guyett, "Yılın bu zamanına kadar Türkiye'deki yatırımlarımız 2,2 milyar euroya ulaştı. Bu yatırımlar kurumsal, küçük ve orta ölçekli işletmeler, finansal kuruluşlarla ortaklıklarımız, enerji, altyapı ve inovasyon alanlarında olmak üzere 42 farklı projeye yapıldı. Yıl sonunda, 2024’teki (2,6 milyar euro) yatırım hacmine ulaşacağımızı ve hatta bu seviyeyi aşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"İSTANBUL'U BÖLGESEL MERKEZLERİMİZDEN BİRİ YAPMAYA KARAR VERDİK"

EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Guyett, İstanbul’u bölgesel merkezlerinden biri yapmaya karar verdiklerini bildirerek, "Bu kapsamda buradaki istihdamımızı da büyütüyoruz. Buradaki ekiple zaman geçirme şansım da oldu ve burada çok yetenekli çalışanların olduğunu görmek beni oldukça memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

Guyett, jeopolitik gelişmelerin sonucu olarak veri dağıtımı ve veri yerelleştirmenin arttığını, Türkiye'nin bir merkez olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Deprem bölgesinin yeniden inşası için taahhüt ettikleri miktarı aşarak 1,6 milyar euroya ulaştıklarını aktaran Guyett, "Bölgede yerinden edilmiş insanlara destek olduğumuz, barınma imkanlarına katkı sağladığımız ve KOBİ’ler başta olmak üzere girişimlere destek olduğumuz için oldukça mutluyuz ve buna devam edeceğiz." dedi.

"ENFLASYON DÜŞÜYOR"

Guyett, Türkiye'deki ekonomi politikalarının enflasyonu düşürmeye devam edeceğini öngördüklerini dile getirerek, "Enflasyonun yavaşladığını gördük ve birçok iş insanı gibi biz de açıkçası, hükümetin enflasyonu daha da düşürmesini istiyoruz. Hükümetin uyguladığı politikaların enflasyonu daha da düşürmeye devam edeceğine güvenimiz var. Ancak enflasyon müşterilerimiz ve tabii ki bizim için de endişe kaynağı olmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

"DÜNYADAKİ DEĞİŞEN TİCARET EĞİLİMLERİ TÜRKİYE'YE FAYDA SAĞLAYACAK"

Greg Guyett, küresel ticarette eğilimlerin değişmeye devam edeceğini ifade ederek, Asya ve Avrupa arasındaki ticaret dengelerinin bu değişimden etkilendiğini söyledi.

Dünyadaki değişen ticaret eğilimlerinin Türkiye'ye gerçekten fayda sağlayacağını belirten Guyett, şunları kaydetti:

Bu noktada hükümetin özellikle enerji sektörü olmak üzere ortaya koyduğu planlar sayesinde Türkiye’nin iyi pozisyon aldığını düşünüyorum. Türkiye'deki çalışan nüfusun ne kadar eğitimli ve teknolojiye açık olduğu göz önüne alındığında, bu fırsatın devam edeceğini de göreceğiz.

YIL YIL EBRD'NİN TÜRKİYE YATIRIMI

2025'te: 2,2 milyar euro

2024'te: 2,6 milyar euro

2023'te: 2,5 milyar euro

2022'de: 1,6 milyar euro