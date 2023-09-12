EBRD'den Türkiye'deki depremzede KOBİ'lere destek programı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'deki depremden etkilenen KOBİ'lere yönelik destek programı açıkladı. Buna göre, depremden yıkılan işyerlerinin yeniden inşası ve onarım masraflarının 60 bin euroya kadar olan yüzde 85'lik kısmı karşılanacak.

AA

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanımı için destek programı oluşturdu.

EBRD tarafından Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ'lere kritik destek sağlayacak olan "Yeniden İnşa Desteği ve Ödeneği" programını bugün başlatıldı.

Bankadan yapılan açıklamada, program kapsamında, depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli şirketlere destek verileceği bildirildi.

Destekle işletmelerin yeniden inşası ve onarım masrafları karşılanacak

Program kapsamında depremden etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeniden inşası ve onarım masraflarının 60 bin euroya kadar olan yüzde 85'lik kısmının karşılanmasının planlandığı aktarıldı.

Danışmanlık hizmetleri verilecek

Açıklamada, ayrıca işletmelerin bankanın sunduğu danışmanlık hizmetlerinden de faydalanabileceği kaydedildi.

Finansman programı Japonya Maliye Bakanlığı tarafından desteklendi

Bankanın bu finansman programının Japonya Maliye Bakanlığı tarafından da desteklendiği belirtilen açıklamada, programın halihazırda depremden etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Adana illerini kapsamasının planlandığı bildirildi.

2 yıl içinde toplam 1,5 milyar euroya varan yatırım yapılacak

Açıklamada, EBRD'nin daha önce söz konusu bölgelere gelecek 2 yıl içinde 1,5 milyar euroya varan yatırım yapacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner, şu ifadeleri kullandı:

Bölgeye yaptığımız ziyaret; depremin küçük işletmeler üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu, şirketlerin önemli finansal kayıplar, operasyonel aksaklıklar, altyapı hasarı, mali sıkıntı ve daha geniş ekonomik belirsizliklerle boğuştuğunu çok net bir şekilde gösterdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)