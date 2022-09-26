ECB Başkanı Lagarde: Avrupa için görünüm kararıyor

Lagarde, Avrupa'nın ekonomik gidişatına ilişkin görüşlerini paylaştı. "Enflasyon yükselmeye devam ediyor" diyen ECB Başkanı, bu durumun vatandaşları her alanda etkilediğine dikkati çekti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nin oturumunda konuşma yaptı.

Lagarde, konuşmasına, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik haksız savaşı, Avrupa'ya gölge düşürmeye devam ediyor. Düşüncelerim, savaşın anlamsız gaddarlıklarına maruz kalan Ukrayna halkıyla birlikte." diyerek başladı.

Euro bölgesi için kara tablo

Konuşmasının devamında Avrupa'daki ekonomik görünümden bahseden Lagarde, "Euro bölgesi için ekonomik sonuçlar, haziran ayındaki son görüşmemizden bu yana çözülüyor ve görünüm kararıyor." dedi.

Enflasyonun çok yüksek olmaya devam ettiğini anlatan Lagarde, bunun uzun bir süre hedeflerinin üzerinde kalmasının muhtemel olduğuna işaret etti.

"Fiyat baskıları daha fazla sektöre yayılıyor"

Euro bölgesinde temmuzda yüzde 8,9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 9,1'e yükseldi.

ECB Başkanı, "Enerji ve gıda fiyatları enflasyonu son derece yüksek kaldı. Fiyat baskıları, yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle daha fazla sektöre yayılıyor.

Arz darboğazları hafifliyor ama...



Enflasyon sepetindeki kalemlerin neredeyse yarısı, ağustosta yıllık enflasyon oranlarını yüzde 4'ün üzerinde kaydetti.

Arz darboğazları hafiflerken, enflasyonist etkileri yavaş yavaş tüketici fiyatlarına yansımaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Lagarde: Vatandaşları her alanda etkiliyor

Christine Lagarde, "Sonuç olarak, enflasyon Euro bölgesinde yükselmeye devam ediyor ve vatandaşları hayatın her alanında etkiliyor." diye ekledi.