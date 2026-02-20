ECB'den JPMorgan'a 'ağır ihmal' cezası: 12,2 milyon euro

Avrupa Merkez Bankası (ECB), JPMorgan'ın Avrupa iştiraki J.P. Morgan SE'ye sermaye yükümlülüklerine ilişkin hatalı beyanı nedeniyle yaklaşık 12,2 milyon euro idari para cezası verdi.

ECB tarafından yapılan açıklamada, JPMorgan’ın Avrupa’daki iştirakinin 2019-2024 yılları arasında risk ağırlıklı varlıklarını yasal sınırların altında beyan ettiği belirtildi.

Açıklamada, bankanın kredi riskine tabi kurumsal maruziyetlerini yanlış sınıflandırdığı ve bankacılık düzenlemelerinin öngördüğünden daha düşük bir risk ağırlığı hesaplayarak sermaye gereksinimlerini olduğundan az gösterdiği belirtildi.

RİSKİ DÜŞÜK GÖSTERMEK, AĞIR İHMAL OLARAK NİTELENDİRİLDİ

İhlalin sistematik yapısına dikkat çekilen açıklamada, şu detaylar paylaşıldı:

Söz konusu finans kuruluşu, 15 mali çeyrek boyunca kurumsal risklerini yanlış sınıflandırarak olması gerekenden düşük bir risk ağırlığı belirlemiştir. Ayrıca, 21 çeyrek üst üste türev sözleşmelerdeki karşı taraf riskini hesaplarken belirli işlemleri usulsüz şekilde kapsam dışı bırakmıştır. İç denetim süreçlerindeki yapısal eksikliklerden kaynaklanan bu hatalar, 'ağır ihmal' niteliği taşımaktadır.

12,2 MİLYON EURO İDARİ PARA CEZASI

Açıklamada, incelemeler sonucunda, JPMorgan’ın Almanya merkezli Avrupa bankası J.P. Morgan SE’ye sermaye gereksinimlerini hatalı bildirdiği ve risk ağırlıklı varlıklarını yanlış hesapladığı gerekçesiyle toplam 12,2 milyon euro idari para cezası verildiği belirtildi.

"HATALI BİLDİRİMLER, RİSK PROFİLİNİ MASKELİYOR"

ECB, JPMorgan'ın bu hatalı bildirimler yoluyla gerçek risk profilini maskelediğini ve sermaye yeterlilik rasyolarını fiili durumdan daha güçlü yansıttığını vurguladı.

Merkezi Almanya'da bulunan J.P. Morgan SE'ye yönelik bu yaptırımın, finansal sağlamlık göstergelerinin gerçeğe aykırı beyan edilmesine karşı net bir mesaj niteliği taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, ABD'li bankanın idari karara karşı Avrupa Birliği Adalet Divanı'na başvurma hakkının açık olduğu belirtildi.