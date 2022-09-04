Eğitim alışverişinden 40 milyar lira ciro bekleniyor

Okulların açılmasına sayılı günler kadı. Yeni eğitim öğretim yılına başlamadan önce yapılacak alışverişten 40 milyar lira civarında ciro elde edilmesinin beklendiği açıklandı.

Okullar açılmadan önce veliler, kırtasiye, giysi ya da kitap gibi ürünlerin alışveriş telaşına düşer.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, bu konu ile ilgili bir açıklama yaparak pazarın ciro beklentisini ortaya koydu.

"Okul alışverişten 40 milyar lira civarında ciro bekleniyor"

Palandöken; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde yaklaşık 18 milyon ile üniversite düzeyinde de 8 milyon öğrencinin okulların açılmasını beklediğini, bu yıl eğitimi doğrudan veya dolaylı ilgilendiren alışverişten 40 milyar lira civarında ciro tahmin edildiğini belirtti.

"Kırtasiyeciler okulların açılmasını dört gözle bekliyor"

Palandöken, kırtasiyeci esnafı başta olmak üzere, eğitim sektörüne hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarın okulların açılmasını dört gözle beklediğini ifade etti.

Okullar açılınca bazı sektörler hareketlenecek

Esnaf ve sanatkarların yeni eğitim-öğretim yılından umutlu olduklarını bildiren Palandöken şunları kaydetti:

"Okulların açılmasıyla birlikte başta kırtasiyeci esnafımız olmak üzere servisçi, kantinci, okul kıyafeti satan konfeksiyoncu esnafımız, ayakkabıcı, çantacı, terzi, lokanta ve pastacı, berber-kuaför, taksici, dolmuşçu gibi eğitim sektörüne hizmet veren esnafımız büyük bir hareketlilik bekliyor. Çünkü bir öğrencinin okula başlaması için kırtasiye alışverişleri, önlükler, beslenme çantaları, suluk, ayakkabı gibi okul araç ve gereçleri, temizlik ürünleri, ulaşım maliyetleri, yiyecek-içecek giderleri gibi tüm harcamalar için ortalama 40 milyar lira harcama yapılıyor. Bu da piyasanın hareketlenmesi ve esnafımızın iş yapabilmesi açısından çok büyük önem arz ediyor."





Velilere "kırtasiye malzemesi" uyarısı

Palandöken, bu yıl yükselen fiyatlarla birlikte özellikle kırtasiye sektöründe ucuz ama kanserojen ve ağır metal oranı yüksek ürünler fırsatçılar tarafından sezonluk olarak piyasaya sürülebileceğinden velileri uyararak, "Tüm kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda AB kalite işareti olan 'CE' belgesi mutlaka olmalı, ürünlerin yanma, zararlı maddelerden korunma gibi kimyasal testlerden geçtiği kontrol edilmeli." dedi.