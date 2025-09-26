Ejder meyvesi en çok kurutulan ürünlerden

Antalya'da halde satışa sunulamayan ve üretim fazlası olarak elde kalan ürünler işlenerek katma değeri yüksek alternatif ürün haline getiriliyor

Kumluca Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi, üretimde çeşitliliği artırarak bölge ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Tesiste kurutulan narenciyelerin yanında bölgede üretimi artan ejder meyvesi de en çok kurutulan ürünler arasına girdi.

GÜNLÜK 3 TON KURUTMA KAPASİTESİ

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından işletilen Kumluca Yaş Sebze Meyve Kurutma Tesisi, günlük 3 ton kurutma kapasitesi ile üreticilere alternatif üretim için imkan sağlıyor.

EJDER MEYVESİ KURUTULUYOR

Bölgede meyve üretimi yapan çiftçilerin çeşitli nedenlerle elinde kalan ürünlerini değerlendirdiği kurutma tesisinde, portakal ve limon gibi narenciye ürünlerinin yanında son yıllarda bölgede üretimi artan ejder meyvesi de kurutulan ürünlerin arasına girdi.

Bölgede yetiştirilerek yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderilen ejder meyvelerinin gramajı satışa uygun olmayanlar, ayrılarak kurutma tesisinde işleniyor.

ÖNCE DİLİMLENİYOR

Tesise getirilen ejder meyveleri yıkama, dilimleme işleminin ardından ortalama 20 saat kurutulup, paketlenerek tüketime hazır hale getiriliyor. Kısa sürede işlenen ürünler üreticilerin emek ve maddi kaybını en aza indirerek israf önleniyor. Satışa hazır hale getirilen kurutulmuş ejder meyvesi ürünleri, doğal ürün satan firmalar ve aktarlara ulaştırılarak satışa sunuluyor.

"İHRAÇ FAZLASI ÜRÜNLER İSRAF OLMUYOR"

Kurutma Tesisi'ne gelen ürünler arasında son dönemlerde kurutmalık ejder meyvesi getiren üreticilerin sayısının arttığını belirten tesis sorumlusu Ziraat Mühendisi Emel Acar Bulut, "Kurutma tesisimizde çiftçilerimizden gelen ürünleri dilimleme, kurutma ve paketleme işlemlerini gerçekleştirerek tüketime hazır hale getiriyoruz. Portakal, limon, greyfurt, elma ve ayva gibi ürünlere ek olarak son zamanlarda ejder meyvesi de ciddi bir talep görüyor. Üreticilerimizin ürünleri israf olmadan tüketicilerimize hem yaş olarak hem de kurutulmuş olarak en iyi şekilde sunulmaktadır.” dedi.

"KURUTMA FABRİKAMIZA GÖNDEREREK DAHA İYİ BİR SONUÇ ELDE EDİYORUZ"

Kumluca'da 5 yıldır ejder meyvesi üretimi yapan Duygu Sefa Yaraş ise, "Bu yıl bizim için oldukça verimli bir yıl oldu. İkinci ürün diye tabir ettiğimiz 200-300 gram ve üçüncü ürün diye tabir ettiğimiz 150-200 gram arası ejder meyvelerimiz elimizde kalıyordu. Kurutma tesisinin kurulması pazarımızı biraz daha genişletip bizleri rahatlattı. 150-200 gramlık ejder meyvelerimizi kurutma tesisimize vermeye başladıktan sonra ürünlerimizi zayi etmemeye başladık. Pazara gitmeyen meyvelerimizi kurutma fabrikamıza göndererek daha iyi bir sonuç elde ediyoruz. Geçen yıl ilk ürünlerimizi kurutmuştuk. Ürünleri iç piyasadaki aktarlara, marketlere verebiliyoruz.” diye konuştu.