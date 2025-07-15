Emekliler zamlı aylıklarını 17 Temmuz'dan itibaren alacak

Temmuz ayıyla birlikte milyonlarca emekli için maaş zammı ve ödeme tarihleri yeniden gündeme geldi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacakları zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi.

Gözler bu kez, “Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?” sorusuna çevrildi.

ZAMLI MAAŞLAR 17 TEMMUZ'DA YATACAK

Beklenen ödeme takvimi açıklandı.

SSK emeklileri için ödemeler 17 Temmuz'da başlayacak.

Tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak ödemeler ay sonuna kadar sürecek.

Buna göre; son hanesi 9 olanlara 17 Temmuz, 7 olanlara 18 Temmuz, 5 olanlara 19 Temmuz, 3 olanlara 20 Temmuz ve 1 olanlara ise 21 Temmuz’da ödeme yapılacak. Tahsis numarası 8 olanlar 22 Temmuz’da, 6 olanlar 23 Temmuz’da, 4 olanlar 24 Temmuz’da, 2 olanlar 25 Temmuz’da, 0 olanlar ise 26 Temmuz’da maaşlarını alabilecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN SÜREÇ 25 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Bağ-Kur emeklilerine yönelik zamlı maaş ödemeleri ise 25 Temmuz’da başlayacak.

Tahsis numarasının sonu 5, 7 ya da 9 olan emekliler 25 Temmuz’da, 3 ve 1 olanlar 26 Temmuz’da maaşlarını alacak. 4, 6 ve 8 olanlara 27 Temmuz’da, 0 ve 2 olanlara ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.

Yüzde 16,67 oranındaki artış, emeklilerin hesaplarına bu tarihlerde yansıyacak.

Ödemeler, emeklilerin maaş aldığı banka hesaplarına yatırılacak.