Tayland, akaryakıtta tasarruf tedbirlerini devreye soktu

Dünyada petrol fiyatları arttı, tedarik noktasında sıkıntılar yaşanabileceğine dair endişeler yaygınlaştı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın yakıt fiyatlarında artışa yol açması ve tedarikin zorlaşması nedeniyle tasarruf amaçlı akaryakıt istasyonlarında geceleri satışı durdurabileceklerini bildirdi.

Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Başbakanı Charnvirakul, Orta Doğu'daki gerilimin yakıt fiyatlarına etkisi nedeniyle bazı tasarruf tedbirleri alınabileceğini ifade etti.

"20 NİSAN'DA AKARYAKIT İSTASYONUNDA GECE SATIŞLARI DURABİLİR"

Anutin Charnvirakul, en erken 20 Nisan'dan itibaren akaryakıt istasyonlarında gece satışların durdurulabileceğini, ülkede 11-15 Nisan'daki festival için seyahat edenlerin bu durumdan etkilenmeyeceğini kaydetti.

Enerji ve petrol tüketiminde tasarruf edilmesi için hükümetin gerekli adımları atacağını belirten Charnvirakul, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle akaryakıt fiyatlarının artabileceği uyarısında bulundu.