Siirt’te karlar eriyince ortaya çıktı: Ters laleler çiçek açtı

Siirt’in yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ters laleler, karların erimesiyle birlikte ortaya çıktı.

Türkiye'de koruma altında olan çiçeklerin yaklaşık bir aylık ömürleri bulunuyor.

"KOPARMANIN CEZASI 700 BİN LİRA"

Endemik türü koparanlara ise 700 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor. Çicekler, ilkbaharın müjdecisi olarak kabul ediliyor.

DOĞA CANLANDI

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal ve Şenoba beldelerinin düşük rakımlı bazı bölgeleriyle, Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı.

Güleçler köyündeki mezarlık alanında yoğun olarak görülen ters laleler, bölge halkı ve doğaseverlerin ilgisini çekerken, ziyaretçiler doğal ortamında açan çiçekleri fotoğrafladı.

“HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ”

Ters laleleri görüntüleyen doğaseverlerden İbrahim Kayran, “Sadece bölgemizde yetişen bu endemik çiçekler, aynı zamanda mezarlığımıza ve köyümüze güzel bir renk katıyor. Her yıl nisan ve mayıs aylarında boy veren bu nadide çiçekleri görmek bizleri mutlu ediyor. Bu güzellikleri herkesin görmesini istiyoruz.” dedi.

"BAHARIN GELİŞİ" OLARAK KABUL EDİLİYOR

Ters laleleri görmek için bölgeye gelen Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş da gazetecilere, yörede lalelerin çiçek açmasının baharın gelişi olarak kabul edildiğini belirtti.

Demirtaş, "Çok güzel endemik bir bitki. Koparmanın cezası yaklaşık 700 bin lira olduğunu duydum. Şu an itibarıyla burada açıldığını görüyoruz ancak Uludere'nin coğrafyası çeşitlilik gösterdiğinden yüksek kesimlerde daha sonra açılacak." ifadelerini kullandı.