Rusya'nın uluslararası rezervleri geriledi: 749 milyar dolar

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Rusya'nın uluslararası rezervleri, mart ayında önceki aya göre yüzde 7,45 azalarak 749 milyar dolara düştü.

RUSYA'NIN REZERVLERİNİN YARISI DONDURULMUŞ DURUMDA

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.