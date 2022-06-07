Emeklilere de yansıyacak olan 3600 ek göstergenin ayrıntıları

Emeklilere de yansıyacak olan 3600 ek göstergenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3600 ek göstergeyle ilgili açıklamasında emeklilerle ilgili ayrıntı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından memur ve emeklilerin merakla beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili yeni düzenlemeyi açıklamıştı.

"Artışlar elbette hâlen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır"



Konuyla ilgili resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ek gösterge düzenlemesi ile yapılan artışlar elbette hâlen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır. Memurlarımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. " ifadelerini kullandı.

Emekli maaşları

Açıklanan 3600 ek gösterge ile birlikte öğretmen, polis ve dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu din görevlilerinden 25 yıl hizmet üzerinden emekli olanlar şu an 5.242 TL, hemşireler ile diğer lisans mezunu din görevlileri ise 5.095 TL emekli aylığı alıyor.

Otuz yıl hizmeti olanlar ise sırasıyla 5.592 TL ve 5.435 TL aylık alıyorlar. Ek göstergenin 3600’e çıkartılması halinde aynı kişiler 25 yıl hizmet üzerinden 6.399 TL, 30 yıl hizmet üzerinden ise 6.826 TL aylık alacaklar.

İkramiyeler

Memuriyete 2008 öncesinde başlamış olup kanun çıktıktan sonra emekli olan söz konusu memurların emekli ikramiyeleri artacak. Öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu din görevlilerinin ikramiyeleri 25 yıllık hizmet üzerinden 37.083 TL, 30 yıllık hizmet üzerinden ise 44.499 TL artacak.

Hemşire ve diğer lisans mezunu din görevlilerinin ikramiyeleri ise 25 yıllık hizmet üzerinden emekli olanlarda 41.792 TL, 30 yıllık hizmetle emekli olanlarda ise 50.200 TL artacak.

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.