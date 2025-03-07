Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oluyor

AA

Emeklilere bayram ikramiyeleri geçen yıl 2 bin liradan yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkartılmıştı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyelerin bu yıl artması beklentisi taşınıyor.

KRİTİK TOPLANTI

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bir araya gelerek bir toplantı yapılması bekleniyor.

Önümüzdeki hafta da emekli ikramiyelerinin açıklanması ve resmileştirme sürecine girmesi beklentisi taşınıyor.

YILDA İKİ KEZ VERİLİYOR

İkramiyeler, dini bayramları kapsıyor. İkramiye ödemesi, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

KİMLER YARARLANACAK?

EYT'liler de dahil toplam 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiye ödemeleri, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde yapılıyor.

Emekli bayram ikramiyesinden hak sahibi olan dul ve yetimler de hak sahipliği oranında faydalanıyor.

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak.



2025 Ramazan Bayramı öncesinde ise ödemelerin 24-28 Mart haftasında yapılacağı bekleniyor.

Böylece ikramiyelerin ilkinin, 30 Mart tarihinden önce hesaplara geçmesi bekleniyor.

İKRAMİYELER NASIL ÖDENECEK?

İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

BEKLENTİ 4 BİN 500-5 BİN LİRA ARASINDA

İkramiyelerin 4 bin 500 ila 5 bin lira bandına çıkarılmasına yönelik beklentiler dillendiriliyor.

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